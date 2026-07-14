Ideas DIY: Así puedes crear una lámpara de techo geométrica usando cucharas de plástico recicladas

En presente nos demanda diferentes acciones para preservar el planeta Tierra, pero también para cuidar nuestra salud mental. La contaminación sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la humanidad, pero las rutinas estresantes y la dependencia tecnológica afectan el estado emocional de muchas personas.

Noticias Jalisco del 13 de julio 2026

Tomar cartas en el asunto significa, por ejemplo, promover el reciclaje y la reutilización, incursionar en las manualidades e ideas DIY, o iniciar algún deporte que permita el contacto con el aire libre y otras personas.

¿Por qué poner en práctica las ideas DIY?

En el caso de las ideas DIY, desde la organización ecologista Greenpeace revelan que estas siglas en inglés significan “Hazlo tú mismo”. La entidad remarca que “es una manera de contrarrestar el consumismo y disminuir nuestros desechos” ya que se trata de “la creación, modificación o reparación de objetos sin ayuda de un especialista ni a través de la producción industrial”.

Tras lo señalado, Greenpeace deja en claro que las ideas DIY se deben poner en práctica porque es una forma efectiva de mitigar la huella de carbono personal y ayudar a la economía del hogar al ahorrar dinero en reparaciones o decoraciones. Además, este movimiento fomenta el desarrollo de habilidades manuales, estimula la creatividad, ayuda a despejar la mente y fortalece el sentido de comunidad a través del intercambio de ideas.

¿Cómo hacer una lámpara con cucharas?

Teniendo en cuenta todo lo señalado, los proyectos que las ideas DIY invitan a concretar pueden hallarse en plataformas digitales y redes sociales. En esta oportunidad, te contaremos la forma en la que puedes crear una lámpara de techo geométrica usando cucharas de plástico recicladas:

Materiales

Cucharas de plástico: Entre 80 y 120 unidades (dependiendo del tamaño de la base).

Una botella plástica grande: De 5 litros (servirá como la estructura de la lámpara).

Pistola de silicona caliente y varias barras de repuesto.

Cúter y tijeras.

Kit de suspensión para lámpara de techo (cable, florón y portalámparas).

Bombilla LED: Es imprescindible que sea LED para evitar que el calor derrita el plástico.

Paso a paso

Preparar la estructura base



Limpia muy bien la botella de plástico y retira las etiquetas. Con la ayuda del cúter, corta con cuidado la base de la botella. La parte superior (con el cuello y la tapa) será el soporte de nuestra lámpara, mientras que la apertura inferior permitirá que la luz se proyecte hacia abajo.

Cortar las cucharas



Este paso requiere un poco de paciencia. Con unas tijeras fuertes o un cúter, corta el mango de todas las cucharas, dejando aproximadamente 1 cm de tallo unido a la cabeza de la cuchara. Este pequeño excedente te servirá de pestaña para aplicar el pegamento.

El ensamblaje geométrico (Efecto escama)



Primera fila (base): Comienza a pegar las cucharas en la parte inferior de la botella (la zona que cortaste). Coloca una gota de silicona caliente en la pestaña de la cuchara y pégala boca abajo (con la parte cóncava hacia la botella, de modo que la curva quede hacia afuera). Rodea todo el perímetro de la botella.

Siguientes filas: Para la segunda fila, coloca las cucharas un poco más arriba, intercalándolas en los espacios vacíos que quedaron entre las cucharas de la primera fila.

Repetición: Continúa subiendo fila por fila de manera concéntrica hasta cubrir por completo toda la superficie plástica de la botella.

Coronar la parte superior



Cuando llegues al cuello de la botella, notarás que es más estrecho. Para ocultar las uniones finales y la rosca de la botella, pega una última fila de cucharas en sentido inverso o en forma de anillo cerrado para darle un acabado limpio y profesional.

Instalación eléctrica y montaje

