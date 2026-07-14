Recicla las tapas de botellas y transfórmalas en objetos decorativos

En las casas se pueden acumular las corcholatas o tapas metálicas de botellas que por lo general terminan en la basura. Sin embargo, pocos conocen que estos elementos pueden ser reciclados y transformarse en objetos de decoración muy interesantes.

Cabe destacar que estos elementos son resistentes y fáciles de decorar por lo que puedes desarrollar una gran cantidad de nuevos objetos. Ahora pon manos a la obra para poder decorar tu hogar de la mejor manera.

¿Cómo reciclar las tapas de botellas?

Imanes decorativos para el refrigerador

Una de las ideas más populares consiste en transformar estas tapas en imanes para tu refrigerador. Para lograrlo debes limpiar bien las tapas, pintarlas del color que más te guste o decorarlas con papel estampado, flores secas, entre otros materiales.

El siguiente paso es pegar el imán en la parte trasera con silicón caliente o un adhesivo resistente. Así no solo vas a decorar tu cocina, sino también puede ser un increíble sujetador.

Crea increíbles imanes.|Pinterest

Cuadros o murales con diseños originales

La segunda idea es recolectar una gran cantidad de tapas para hacer cuadros o murales. Para ello tendrás que pintar cada tapa con diferentes colores o aprovecha los diseños originales de las marcas para formar figuras, letras, paisajes o patrones geométricos. Después pégalas sobre una base de madera, cartón grueso o lienzo.

Portavelas o centros de mesa

Por último, puedes utilizar las tapas para transformarlas en pequeños elementos decorativos. Lo que puedes hacer es usarlas como base para colocar velas LED o rellenarlas con cera derretida y una mecha para hacer velas aromáticas

Este es un gran elemento decorativo.|Pinterest

Estos elementos están fabricados con acero recubierto o con metales que pueden reciclarse y utilizarse en nuevos procesos industriales cuando se depositan correctamente en centros de acopio o programas de reciclaje. Antes de llevarlas a reciclar, es recomendable limpiarlas y separarlas de otros residuos para facilitar su aprovechamiento.