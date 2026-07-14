¿Luis se desquitará con las Guapas de Barrio con el Pin del Chef de MasterChef 24/7? ¡Esto dijo!

Luis, el carismático creador de Notibola en MasterChef 24/7, ganó el Pin del Chef y, además, obtuvo otro beneficio especial tras imponerse en el reto express del Chef Édgar Núñez... ¡no sabe si es beneficio o sabotaje, pero sí sabe qué hará con él, y tiene la mira puesta en las "Guapas de Barrio"!

¿Luis se desquitará con las "Guapas de Barrio" tras ganar el Pin del Chef y el reto express de MasterChef 24/7?

Este lunes, Luis dejó a más de una persona con la boca abierta cuando por primera vez se hizo merecedor del Pin del Chef en MasterChef 24/7, lo que acabó por comprobar su increíble evolución en la cocina... ¡el cocinero de origen veracruzano conquistó a los Jueces y, además, ganó otro beneficio gracias al reto express del día!

Con el triunfo de Luis "Las Divas" no podrían estar más contentas, pues esto fue interpretado como una oportunidad para arreglar algunas viejas rencillas con las llamadas "Guapas de Barrio", sobre todo Ixdit y Emmanuel -a quienes no les perdonan el castigo de las cobijas de hace unos días-.

Luego del reto express, Luis tuvo una charla con Carmen, Michelle y Daniela en la que reveló que, ahora que obtuvo el Poder del Pin, escuchará la voz de sus amigas a la hora de sancionar... ¡ya tiene encargos especiales de Michelle y Carmen, por ejemplo, y prometió cumplirlos, sobre todo porque las "Guapas de Barrio" ya no le hablaron ni siquiera con cordialidad!

"¡Mala semana para ser Guapa, mala semana, mala: brigada, castigo..!", dijo Luis ante sus compañeros, quien por cierto le prometió a Carmen que seguirán los castigos por no limpiar y también mantendrá la regla de que cada quien lavará su propio plato, "no sólo es el Pin, es pues ponerte a cocinar y pues sí, los castiguitos también", recomendó Daniela.

¿Cómo crees que sea la gestión de Luis como portador del Pin del Chef a lo largo de la semana? ¡Por lo pronto, ya puso a las "Guapas de Barrio" en la Brigada de Limpieza... y aún hay más!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?