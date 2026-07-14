Cuál es la playa más bonita de Oaxca para pasar las vacaciones de verano 2026

Si estás buscando un lugar especial para visitar durante las vacaciones de verano, Oaxaca guarda un destino que pocos viajeros conocen. Se trata de una playa escondida en la costa del estado, ideal para quienes prefieren espacios tranquilos y rodeados de naturaleza. Sus paisajes, el sonido del mar y la poca afluencia de visitantes la convierten en una alternativa diferente. Este rincón es perfecto para quienes desean alejarse de las playas más populares.

¿Cómo negarse a una fantasía sin que tu pareja se enoje? La sexóloga Mónica Zarazúa lo explica

Lejos del bullicio turístico, esta playa ofrece un ambiente relajado para disfrutar del océano y los escenarios naturales que la rodean. Sus características la hacen una opción atractiva para pasar unos días de descanso y desconexión. Durante el verano, puede ser una excelente elección para quienes buscan nuevas experiencias. Descubrir este lugar permite conocer una faceta más tranquila de la costa oaxaqueña.

¿Cuál es la playa más bonita de Oaxaca para visitar estás vacaciones de verano?

La Playa Escahuite, en Oaxaca, es considerada una de las joyas escondidas de la costa para visitar durante las vacaciones de verano. Este destino destaca por sus aguas cristalinas y paisajes tranquilos. Es una alternativa para quienes buscan descansar lejos de las playas más concurridas de México.

Ubicada cerca de Puerto Ángel, esta playa ofrece un ambiente relajado con arena dorada y bahías rodeadas de formaciones rocosas. Sus aguas tranquilas son ideales para nadar, practicar snorkel o buceo. Además, sus arrecifes permiten disfrutar de la belleza marina.

Estacahuite cuenta con tres bahías que crean un escenario natural único en Oaxaca. El lugar conserva una atmósfera tranquila y poco satura de turistas. Por ello, se ha convertido en un refugio para quienes buscan conexión con la naturaleza.

Para llegar desde la CDMX, una opción es volar al Aeropuerto de Huatulco y trasladarse hacia Puerto Ángel. También es posible viajar en autobús hasta Pachutla y continuar el recorrido. Esta playa oaqueña es una excelente opción para las estás vacaciones de verano.

