Ideas DIY: Cómo hacer una lámpara de mesa industrial y original con tubos de cañería de hierro

La creatividad no tiene límites si la nutrimos de una imaginación activa y que, además, recibe la ayuda de ideas externas. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son las que aportan en la actualidad la mayoría de los proyectos que muchas personas se animan a crear con sus propias manos.

Por lo general, las ideas DIY demandan de materiales reciclados y los productos creados terminan siendo objetos decorativos. Al respecto, hoy te compartimos una iniciativa que propone crear una lámpara de mesa industrial a partir de tubos de cañería de hierro reciclados.

¿Cómo hacer una lámpara de mesa industrial?

Esta idea DIY es una de las más destacadas que pueden hallarse en redes sociales. Lo bueno es que no se trata de un proyecto completo y que, sin necesidad de conocimientos puntuales ni herramientas sofisticadas, nos ayuda a darle forma a un objeto que de seguro nos gustará lucir en nuestra casa.

Materiales y herramientas

1 Brida de pared/piso: Será la base que le dará estabilidad a la lámpara.

Niples (tubos cortos roscados en ambos extremos):

1 niple de 5 cm (para la base).

1 niple de 15 o 20 cm (para el cuerpo vertical).

1 niple de 10 cm (para el brazo horizontal).

1 "T" (si quieres pasar el cable por ahí o sumarle un interruptor de canilla).

1 o 2 Codos de 90° (para dirigir la luz hacia abajo).

1 Reducción (por ejemplo, de 3/4" a 1/2") si necesitas que encaje justo el portalámparas.

Portalámparas (portaluz): De baquelita negra o uno metálico tipo vintage (bronce o cobre queda increíble).

Cable textil: Unos 2 metros. El cable cubierto de tela (tipo yute o de colores) es clave para el look industrial.

Enchufe e interruptor de mano (salvo que uses la variante de la canilla que te explico abajo).

Foco/Bombita: Una bombilla de filamento LED tipo Edison (luz cálida). Es el alma de la lámpara.

Paso a Paso

Limpieza y preparación del hierro



Los tubos de hierro suelen venir con una capa de grasa protectora de fábrica. Límpialos bien con un trapo embebido en alcohol o desengrasante. Si quieres un look óxido o más gastado, puedes lijarlos un poco. Si preferís que no se manchen ni se oxiden de más con el tiempo, dales una mano de barniz transparente en aerosol (mate o satinado).

Presentación y diseño



Antes de ajustar nada, presenta las piezas sobre la mesa para ver la forma. El diseño clásico "tipo flexo" o "gancho" se arma así desde la base hacia arriba: Brida (base) ➔ Niple corto ➔ Codo ➔ Niple largo (columna) ➔ Codo ➔ Niple mediano (brazo) ➔ Codo hacia abajo (donde irá el foco).

El cableado



Pasa el cable textil a través de la brida y subí por cada niple y codo hasta llegar al extremo donde irá el foco. Deja un buen tramo de cable saliendo por la base (donde conectarás el enchufe y el interruptor).

Armado de la estructura



Ahora sí, enrosca las piezas firmemente usando la pinza. Asegúrate de que la brida quede bien nivelada para que la lámpara no se balancee. Ten cuidado de no morder o raspar el cable interno mientras giras los tubos.

Ideas para darle un toque único

La creación de una lámpara de mesa industrial y original con tubos de cañería de hierro no solo ofrece la oportunidad de crear con nuestras propias manos un objeto que cumple un rol importante como el de iluminar, sino que además es decorativo.

Es por eso que a continuación, esta idea DIY ofrece algunas alternativas que nos ayudarán a darle un toque único a nuestra creación y llevarla a un nuevo nivel:

