La verdadera razón por la que Camila fue ELIMINADA de MasterChef 24/7

Concluyó una semana más de MasterChef 24/7 y este Domingo de eliminación se conoció a la décima participante que bandonó el reality culinario finalizando su sueño se conseguir el anhelado trofeo y premio económico.

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Durante esta segunda etapa de la cocina más famosa de México cualquier mínimo error puede jugar en contra de los cocineros y muestra de ello fue la participación de Camilia, pues un pato sobrecocino orilló a que los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y "Poncho" Cadena la despidieran en la emisión de este 12 de julio.

¿Por qué salió Camila de MasterChef 24/7?

Durante la Gala de Eliminación, se realizaron tres retos, una donde los participantes tenían que presentar empalmes, en el segundo fue un reto por equipos; el equipo azul y equipo rojo, en el primer grupo estaba Flor, Antrax, Jazmín y Carmen, mientras que en el segundo Ixdit, Camila, Emmanuel y Claudia lo conformaban, para este reto necesitaban los votos de los comensales e invitados por lo que tenían que preparar unos platillos completamente mexicanos.

Una vez finalizada la degustación se contaron los votos donde el equipo liderado por Flor subió al balcón de la salvación, ante este veredicto el equipo rojo tuvo que competir entre sí y Flor fue la encargada de asignar las proteínas que cocinaría cada participante, en esta ocasión decidió que Camilia cocinara pato, sin embargo, esta decisión resultó contraproducente.

Al momento de estar cocinando, los Chefs revisaron el proceso y técnicas que realizaba Camila, desde ahí ya se percibía que algo no está bien, al momento de ser calificada, la máxima autoridad culinaria señaló que el platillo de la cocinera era bueno, principalmente por la salsa que acompañaba al pato, sin embargo, este estaba sobrecocido.

Una vez que terminaron con las críticas, los Chefs fueron los encargados de señalar que Camila no seguiría en el reality culinario, pues esta vez se calificó cómo se trabajó la proteína y ella no supo prepararla.

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¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

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