Cómo maquillar a tus hijas estilo Rumi, Zoey y Mira de KPop Demon Hunters: paso a paso

Rumi, Zoey y Mira de KPop Demon Hunters se han convertido en las nuevas favoritas de miles de niñas gracias a su carisma, talento y estilos inspirados en el universo del K-pop. Sus maquillajes destacan por la piel luminosa, colores suaves y detalles brillantes que reflejan la personalidad única de cada integrante del grupo. Si tu hija quiere lucir como sus heroínas favoritas, puedes recrear estos looks de forma sencilla, divertida y adecuada para su edad.

La clave para conseguir este estilo está en apostar por acabados naturales, tonos vibrantes y un efecto fresco que resalte la belleza infantil sin excesos.

Paso a paso para maquillar a tus hijas estilo Rumi, Zoey y Mira de KPop Demon Hunters

Antes de comenzar, limpia e hidrata suavemente la piel. Una crema hidratante ligera o una crema con color apta para niños ayudará a unificar el tono y aportar el efecto luminoso característico de las estrellas del K-pop.

Look de Rumi: dulce, elegante y brillante

Rumi destaca por su imagen sofisticada y femenina, por lo que los tonos rosados son protagonistas de su maquillaje. Aplica sombras en colores rosa pastel, rosa brillante o champagne con ligeros destellos para iluminar la mirada.

Añadir un toque de iluminador en el lagrimal ayuda a crear unos ojos más grandes y expresivos, una de las características más populares del maquillaje coreano.

Look de Zoey: energía y diversión

Zoey transmite alegría, confianza y mucha energía, por lo que los tonos coral, durazno y rosa vibrante son ideales para recrear su estilo. Aplica una sombra suave en estos colores y complementa con un rubor rosado o melocotón para dar un aspecto saludable y juvenil.

Este maquillaje es perfecto para niñas que disfrutan los colores alegres y los looks inspirados en las idols de K-pop más populares del momento.

Look de Mira: moderna y poderosa

Mira se caracteriza por una imagen más atrevida y moderna, con colores que reflejan fuerza y personalidad. Para recrear su estilo, utiliza sombras en tonos lavanda, lila, morado suave o azul pastel.

Los colores llamativos ayudan a capturar la esencia de Mira y son ideales para fiestas temáticas o sesiones de fotos inspiradas en KPop Demon Hunters.

Resalta la mirada de forma natural al estilo KPop Demon Hunters

El siguiente paso consiste en definir ligeramente las pestañas. Lo más recomendable es utilizar máscara transparente o productos infantiles seguros para mantener un acabado natural y apropiado para niñas.

La tendencia K-beauty busca realzar la belleza natural sin recargar el rostro, por lo que menos siempre será más.

Cómo hacer los labios brillantes estilo K-pop

Para finalizar, aplica un brillo labial transparente o rosado. Los labios jugosos y luminosos son una de las tendencias más representativas del maquillaje coreano y ayudan a conseguir el efecto idol que ha hecho viral a KPop Demon Hunters.

Cómo lograr el efecto K-pop estilo Las Guerreras KPop

El secreto del maquillaje de Rumi, Zoey y Mira no está en utilizar muchos productos, sino en conseguir una piel luminosa, mejillas sonrojadas y acabados frescos y naturales. Este estilo se ha convertido en una de las mayores tendencias entre las fans del K-pop y la animación.

También puedes complementar el look con accesorios inspirados en la película, como diademas brillantes, moños coloridos, pinzas decorativas o coletas altas. Estos detalles ayudan a recrear la imagen completa de las protagonistas y aumentan el parecido con los personajes favoritos de las niñas.