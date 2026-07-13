Muchos recomiendan este remedio para las moscas, pero NO funciona y está comprobado

Los remedios caseros para eliminar moscas suelen hacerse virales porque utilizan ingredientes económicos y prometen resultados inmediatos. Uno de las más compartidas consiste en colocar en la cocina partes iguales de vinagre, aceite vegetal y champú para supuestamente atraer y eliminarlos por completo para terminar con la plaga. El problema es que esta preparación no cuenta con pruebas científicas que demuestren su eficacia. Además, reúne insectos con comportamientos y fuentes de alimentación diferentes, por lo que una sola mezcla no puede atraerlos ni controlarlos a todos de la misma manera.

¿Por qué este remedio casero para moscas no funciona como aseguran?

El aceite puede bloquear el aroma del vinagre. El vinagre puede atraer a algunas especies pequeñas relacionadas con frutas maduras o materia en fermentación. Sin embargo, al cubrirlo con una cantidad abundante de aceite y champú, su olor puede quedar alterado o parcialmente bloqueado.

Por ello, mezclar los tres ingredientes en proporciones iguales no necesariamente crea un cebo atractivo. De hecho, podría reducir la capacidad del vinagre para llamar la atención de ciertas mosquitas. No todas las moscas son atraídas por el vinagre. Las trampas con vinagre de manzana se utilizan principalmente contra mosquitas de la fruta, ya que estas buscan sustancias fermentadas. Las moscas domésticas, en cambio, pueden sentirse atraídas por basura, residuos orgánicos, excrementos y alimentos en descomposición.

Por esta razón, encontrar una mosca dentro del recipiente no demuestra que la receta funcione contra todas las especies. Las recomendaciones universitarias para trampas con vinagre se refieren especialmente a mosquitas de la fruta y emplean diseños concretos, como recipientes con pequeños orificios o embudos.

Tampoco es una solución comprobada contra los mosquitos. Los mosquitos localizan a las personas mediante señales como el dióxido de carbono, el calor corporal y determinados olores. No hay evidencia de que una mezcla abierta de vinagre, aceite y champú los elimine o impida que entren a la vivienda.

Por lo tanto, afirmar que este preparado acaba al mismo tiempo con moscas, mosquitos y toda clase de insectos resulta engañoso. El champú no convierte la preparación en un insecticida. El jabón líquido puede disminuir la tensión superficial de un cebo y provocar que algunos insectos pequeños se hundan al tocarlo. No obstante, las recomendaciones especializadas indican agregar solamente una o dos gotas, no media taza de champú.

Además, este efecto solo sirve cuando el insecto ya fue atraído hacia el líquido. El champú por sí mismo no lo llama, no controla los criaderos y tampoco actúa como un insecticida profesional.

Así lo han expresado varios usuarios que respondieron a un video viral de TikTok con sus propias experiencias. Comentarios como “No funciona. Esperé un día entero y ni una mosca cayó”, “No me funciona. Vinieron más moscas”, y “Hice esto. Preparé todo como lo indica y claro que hubo un resultado: a las moscas les valió gorro… osea que no sirve”.

¿Qué remedios caseros sí ayudan a mantener las moscas lejos?

De acuerdo con un artículo de Texas A&M AgriLife Extension, la mejor estrategia sigue siendo eliminar aquello que las atrae: mantener la cocina limpia, cerrar bien los botes de basura, guardar los alimentos correctamente e instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Si el problema persiste, las trampas comerciales o un control profesional ofrecen mejores resultados que los remedios virales.

Antes de confiar en cualquier receta compartida en redes sociales, conviene verificar si realmente cuenta con respaldo científico. En este caso, la mezcla de vinagre, aceite y champú promete mucho, pero no ha demostrado funcionar como asegura internet.