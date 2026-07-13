4 amigurumis de Digimon perfectos para principiantes: fáciles, tiernos y rápidos de tejer

Si estás comenzando a adentrarte en el colorido y adorable mundo del crochet, los amigurumis son un debe en tu proceso. Esto porque son fáciles, ayudan a practicar y lucen fantásticos. Si a ti te gusta el mundo del anime y los videojuegos, aquí traemos para ti algunas estupendas ideas para iniciar proyectos hermosos de personajes de Digimon. Aunque algunos monstruos digitales tienen detalles complejos, algunos de los personajes destacan por sus formas redondeadas y características que resultan sencillas para su elaboración.

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4 figuras de Digimon perfectas para crear tus propios amigurumis si eres principiante

Aquí te dejamos 4 ideas que pueden ser perfectas para practicar tu tejido con adorables personajes de Digimon como amigurumis:

1. Koromon, el mejor amigurumi para empezar

Si nunca en tu vida has tejido un amigurumi, Koromon es una excelente elección. Este personaje resulta bastante sencillo y por eso es ideal para principiantes. Su cuerpo consta de una esfera rosada, la cual tiene detalles como ojos, boca y orejas.

|Pinterest Aloysia’s Creations

2. Botamon, pequeño y muy fácil de hacer

En esta serie podemos encontrar varios monstruos digitales adorables y minimalistas, lo cual los hace perfectos para aquellos que inician en el mundo del crochet. Lo único que necesitarás será un poco de estambre negro, y ya con eso podrás crear uno de los primeros Digimon de toda la franquicia.

|Pinterest Unicate

3. Punimon, perfecto para practicar detalles sencillos

Otro gran proyecto para principiantes es Punimon. Es un Digimon en etapa bebé muy similar a los dos anteriores. También su forma principal es una esfera roja y tiene tres cuernitos en la parte superior. Lo mejor de todo es que no tiene boca, únicamente cuenta con dos ojos bastante sencillos.

|Bandai Namco

4. Tsunomon, un reto accesible para seguir mejorando

Si tú ya dominas los puntos básicos, Tsunomon es el paso siguiente. Este personaje, igual que los anteriores, es una pequeña bolita con una filosa cuchilla en la cabeza. Lo que lo hace un poquito más complicado que a los anteriores es que este tiene un cambio de color en la parte del rostro.