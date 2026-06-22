Ideas DIY: Cómo hacer lámparas decorativas de jardín con botellas de vidrio usadas

La decoración de un hogar tiene una gran importancia y no solo por la estética embellecida del lugar que habitamos, sino porque su impacto es a nivel anímico y emocional. Además, si le sumamos que ciertos elementos decorativos los hacemos con nuestras propias manos adquiere mucho más sentido.

Es en este punto que diversos movimientos están en auge como lo es el upcycling, las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo). A través de estas prácticas ponemos en funcionamiento nuestra imaginación, desplegamos nuestra creatividad y podemos transformar objetos o materiales en desuso en elementos decorativos únicos.

La clave del éxito de las ideas DIY

En el caso de las denominadas ideas DIY, se trata de proyectos cuyo éxito se centra en la clave de la planificación realista. Esto quiere decir que se debe evaluar honestamente las habilidades que tenemos y el tiempo que podremos dedicarle con el fin de que el proyecto no quede a medias.

#yute #reciclado #diytime #diytutorial #diy #familydiy #familydiyproject #craftytutorial #craft #frasco #handle #deco #decoracion #decoracionplayera #rustico #estiloboho #boho #bohostyle #bohochic ♬ Good Energy - Jeppe Reil @solalvarezroldan Hoy una idea distinta para reutilizar los frascos! Con la ayuda de un clavo y un martillo marqué un círculo en la tapa y terminé de cortarlo con unos golpecitos con el destornillador plano. Le coloco la instalación eléctrica básica para lámparas que ya la podés comprar armada en las casas de electricidad. Y si! Así de fácil y en 2 minutos tenés una lámpara pero para que quede con mucha onda ponele una vueltas del yute de dos cabos de @cencherle_lanas Pégalo sobre el frasco y la tapa con silicona fría. Utiliza esta luminaria siempre con lámpara led que no levanta temperatura!!!! Puedes colgarla de la pared con una ménsula de madera y quedará re canchera sobre la mesa de luz o hacer varias y colgarlas desde el techo sobre la barra de la cocina o la mesa. Adoro compartirles ideas para que decoren sus casas con muy poco ❣️ Si quieren ver más pasen por mi feed que hay un montón de opciones 👍🏻 Buen finde!!!! Besosssssss Sol • • @cencherlelogistica hilados por menor y mayor. #1minutodiy

Lo bueno en este proceso es que en redes sociales y demás plataformas digitales podemos hallar tutoriales y guías paso a paso que nos ayudan a darle forma a esas ideas DIY. Además, no se requieren de grandes inversiones porque en la mayoría de los casos se apuesta al reciclaje y la reutilización de objetos y materiales que podemos tener en casa.

¿Cómo hacer lámparas decorativas?

Si están interesado en comenzar a incursionar en el movimiento de las ideas DIY, uno de los proyectos más difundidos en la actualidad es el de hacer lámparas decorativas de jardín con botellas de vidrio usadas. La iniciativa no solo permite un reciclaje creativo (upcycling) sino que le da un toque mágico, cálido y súper personalizado a cualquier rincón exterior de nuestra casa.

Es en este marco que a continuación se detalla una guía para que puedas darle forma a lámparas de una forma muy creativa y aprovechando esas botellas que, en otro caso, terminarían en la basura:

Antorchas de pared



Materiales: Botellas de vidrio, abrazaderas de metal para caños, tornillos, teflón, una mecha de algodón gruesa y aceite de antorcha de citronela.

Paso a paso

Llena la botella con el aceite de citronela. Enrosca un acople de metal en el pico de la botella usando teflón para que quede bien ajustado. Pasa la mecha de algodón dejando que sobresalga un par de centímetros por arriba y llegue hasta el fondo. Fija la abrazadera a la pared o poste y sujeta la botella por el cuello. ¡Listo para encender!

Lámparas solares de mesa



Materiales: Botellas limpias y estacas solares de jardín comunes (esas económicas que se clavan en la tierra).

Paso a paso

Desarma la estaca solar sacándole el pincho de plástico inferior; quédate solo con la parte superior (el panelito con el LED). Limpia bien el cuello de la botella. Muchas estacas calzan justo en el pico de las botellas de vino. Si queda suelta, puedes darle un par de vueltas de cinta de goma o silicona alrededor de la base de la luz para que encastre a presión. Déjalas al sol durante el día. Al caer la noche, se prenderán solas, creando un destello divino sobre las mesas o los senderos.

Botellas "con duendes"



Materiales: Botellas de vidrio y luces LED de hilo de cobre con corcho plástico (se consiguen muy baratas y vienen a pila o recargables por USB).

Paso a paso