Cómo eliminar la piel de fresa para lucir tus piernas en verano

La queratosis pilaris, coloquialmente conocida como ‘piel de fresa’, es una condición cutánea que se destaca por generar pequeños bultos, situación que es inofensiva, pero que estéticamente resulta poco agradable, en especial cuando queremos lucir piernas y brazos en el verano.

Para que puedas eliminar esa condición, te detallaremos cuál es la razón de su presencia y qué hacer ante su presencia; los consejos son muy sencillos de realizar.

¿Cómo puedo eliminar la piel de fresa?

El portal de Medicina Estética explica que la piel de fresa se destaca por generar pequeños bultos en brazos, glúteos, mejillas y muslos, que en ciertas ocasiones provocan la presencia de picazón, irritación y piel seca. Aunque el portal explica que podemos hacernos una exfoliación química con profesionales, comparte otros tips que podemos hacer en casa para eliminar ese efecto:

Hidratación profunda con el uso de cremas hidratantes todos los días.

Evitar rascarnos o usar productos muy agresivos.

Aplicar un limpiador suave en el rostro o cuerpo.

Evitar el uso de ropa ajustada para que la fricción no se encargue de empeorar los síntomas.

Aplicar bloqueador solar; de esta manera disminuimos la sequedad causada por los rayos UV.

En el tema de depilar las piernas, recomienda el uso de depilación láser, aunque se aconseja acudir a un médico previamente para que nos dé la mejor opción.

Con todos los tips anteriores, vamos a lucir unas piernas espectaculares en el verano, en especial si tienes contemplado salir de vacaciones o si deseas usar prendas más cortas para el calor.

¿Cómo prevenir la piel de fresa en el depilado?

Una mala depilación puede favorecer la aparición de la piel de fresa, por lo que debemos de tener mucho cuidado al respecto. Para que eso no te pase y puedas lucir tus piernas en el verano, se recomienda lo siguiente: