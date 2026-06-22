Así fue la reacción de la novia de Julio tras recibir el delantal negro en MasterChef 24/7

Ya empezó la nueva etapa de MasterChef 24/7, lo que significa que solo los mejores cocineros podrán seguir adelante y aquellos que no estén al nivel tendrán que abandonar la competencia. Y además de la llegada de Ismael y Nora, dos nuevos participantes, hubo un momento que tomó sorpresa a todos: la entrega de dos mandiles negros para los peores desempeños hasta la semana 6.

Este inesperado castigo fue para Julio y Daniela, que a pesar de que se salvaron del domingo de eliminación, todavía no han convencido a los jueces de que merecen estar en la cocina más famosa de México. Las reacciones no tardaron en llegar y una de las primeras en dar su opinión fue Majo, la novia del regiomontano, quien expresó su inconformidad.

"¡Qué injusto el mandil negro a Julio! Entiendo que no todos apoyamos a los mismos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ese mandil negro no debía ser de él. Demasiado injusto", expresó la joven en redes sociales.

La novia de Julio está inconforme con el delantal negro que le dieron los jueces|ESPECIAL

¿Por qué le dieron delantal negro a Julio y Daniela en MasterChef 24/7?

De acuerdo con la evaluación de los chefs, Daniela y Julio no han mostrado grandes avances en las 6 semanas que llevan en el Mundo MasterChef 24/7. Y es que no solo no han ganado ventajas por sí mismos (salvo el Pin de Julio en la semana 1), sino que han tenido errores en sus platillos que son inconcebibles en una cocina profesional.

"Vamos a entregarles mandiles negros a dos personas cuya permanencia en esta competencia queda condicionada a que mejoren de inmediato. Que quede claro que no es solo por el plato de hoy, es por todo el desarrollo de su competencia. Son los que menos han subido de nivel", explicó el Chef Adrián Herrera sobre este veredicto.

Además de sentir la presión por mejorar de inmediato, Julio y Daniela no podrán competir por el Pin de MasterChef 24/7 y ya están en riesgo de eliminación para el domingo 28 de junio. De modo que si no se aplican y siguen todos los consejos de chefs y jueces, podrían quedar fuera muy pronto, justo como le pasó a Pablo, que fue expulsado por un error en su último platillo.