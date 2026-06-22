La verdadera razón por la que ELIMINARON a Pablo de MasterChef 24/7

La competencia dentro de MasterChef 24/7 se volvió más exigente con el reto de eliminación titulado “Mi Legado”, una prueba donde los participantes con Delantal Negro tenían que cocinar desde la emoción y la memoria.

Para esta prueba los cocineros tuvieron 30 minutos y el mercado abierto para elaborar un platillo que reflejara el legado que deseaban dejar dentro la cocina más famosa de México, por lo que la Chef Zahie Téllez explicó que cada receta debía contar una historia y representar aquello por lo que querían ser recordados. Asimismo, los participantes debían explicar el significado de cada ingrediente y cómo ese plato resumía su paso por el reality culinario.

Ante estas reglas, la máxima autoridad culinaria recordó que el resultado final definiría quién continuaría en la competencia y quién tendría que despedirse. Finalmente se reveó que Pablo sería el sexto participante en abandonar MasterChef 24/7.

¿Por qué salió Pablo de MasterChef 24/7?

Una vez concluido el tiempo asignado llegó la hora de la degustación de los jueces, al momento de pasar Pablo, los Chefs expresaron que el participante había mostrado una evolución importante en comparación con sus primeras semanas ya que su platillo tuvo varios puntos buenos. Sin embargo, su platillol no fue tan excelente para asegurarle una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Durante a crítica, la máxima autoridad culinaria reveló que la salida de Pablo se debió a que presentó una pasta que estaba bien cocida, pero los camarones que la acompañaban estaban sobrecocidos, explicaron que al estar demasiado tiempo en el sartén perdieron textura. Asimismo, señalaron que la salsa necesitaba un mejor equilibrio de sabores y un toque de acidez, por lo que la preparación no alcanzó el nivel requerido para asegurar su permanencia.

Recordemos que durante la transmisión del Domingo de Eliminación Claudia Lizaldi reveló que concluyó la primera etapa de MasterChef 24/7, por lo que ahora los participantes tendrán que enseñar todos sus conocimientos, pues los siguientes retos serán más exigentes.

Masterchef 24/7 | Un platillo que defina su legado

¿Por qué Pablo decidió cocinar una pasta como platillo fuerte en el reto de eliminación?

Pablo recordó que durante el primer episodio sufrió un accidente mientras preparaba una pasta, cuando se cortó un dedo y comenzó a sangrar, tras esa experiencia decidió hacer “La pasta de la redención”, una preparación de cabello de ángel acompañada de tres camarones sazonados con paprika y una salsa elaborada con chile morrón amarillo, cebolla, crema, albahaca y queso.

Antes de la evaluación aseguró que había intentado realizar una receta mucho más compleja que la del primer programa, convencido de que su técnica había mejorado con el paso de las semanas.