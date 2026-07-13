Ideas DIY: Cómo crear un organizador para el baño con huacales de madera reciclados

Las ideas DIY comenzaron como un simple pasatiempo pero, al ir sumando cada vez más adeptos, se ha convertido en un objeto de estudio formal en la sociología, la economía del comportamiento y los estudios de cultura material. Universidades e instituciones gubernamentales hacen referencia al concepto de “Hazlo tú mismo”, significado que tienen sus siglas en inglés.

En este marco, diferentes instituciones educativas definen a las ideas DIY como un comportamiento en el cual los individuos utilizan materias primas, productos semielaborados y componentes para producir, transformar o reconstruir bienes materiales. Al respecto, se señalan como materia prima a aquellos materiales extraídos del entorno natural, es decir a través de un proceso de reciclaje.

Ideas DIY y reciclaje

Desde la Universidad Carlemany (Andorra) le dan mayor peso a los procesos de reciclaje y reutilización al señalar que permiten alargar la vida útil de un producto en su forma original, ya sea para el mismo fin o para uno creativo, sin transformar la materia prima.

Tras lo señalado, resulta fácil poder interpretar en dónde se unen los procesos de reciclado y reutilización con las ideas DIY. Además, esto da cuenta sobre el por qué cada vez más personas se suman a este movimiento, más allá de tomar en cuenta el gran impacto que tiene esta práctica como un cable a tierra y freno para las rutinas estresantes de cada día.

¿Cómo hacer un organizador de baño?

Es por todo lo señalado que tomar contacto con ideas DIY resulta necesario para muchas personas y es en redes sociales y plataformas digitales que se puede hallar una gran cantidad de proyectos. Un ejemplo de estos es la posibilidad de crear un organizador para el baño a partir de huacales de madera reciclados, idea que se detalla a continuación con una guía paso a paso:

Materiales

Huacales de madera (de 1 a 3, según el diseño que elijas).

Lija para madera (de grano medio y fino).

Pintura o barniz (si es acrílica, mejor; el barniz marino o poliuretano es ideal para proteger de la humedad del baño).

Brocha o pincel.

Tornillos, tacos/tarugos y taladro (si decidís colgarlo).

Paso a paso

Preparación esencial



Lijado a fondo: Pasa la lija de grano medio para eliminar astillas y nivelar imperfecciones. Luego, remata con la lija fina para que quede suave al tacto. Limpieza: Retira todo el polvo con un paño seco o apenas húmedo. Protección contra la humedad: Aplica una capa de sellador, barniz o pintura impermeable. Esto es clave en el baño para evitar que la madera absorba vapor y junte hongos. Deja secar por completo.

Ideas de diseño para tu organizador

Estantería flotante de pared



Cómo hacerlo: Presenta los huacales en la pared. Puedes poner dos verticales y uno horizontal en el medio para romper la simetría. Marca los puntos de apoyo, taladra y fija firmemente con tornillos y tarugos.

Para qué sirve: Úsalos como estantes para colocar las toallas de mano enrolladas (estilo hotel), frascos de vidrio con algodones, o perfumes.

Torre móvil con rueditas



Cómo hacerlo: Une dos o tres huacales de forma vertical (uno sobre otro) usando pegamento para madera y reforzando con tornillos por el interior. En la base del huacal inferior, atornilla 4 rueditas giratorias.

Para qué sirve: Para guardar el papel higiénico de reserva, el secador de pelo o los productos de limpieza. Al tener ruedas, lo mueves facilísimo cuando vas a limpiar.

Organizador colgante con soga rústica

