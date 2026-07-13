La frase de hoy lunes 13 de julio en MasterChef 24/7 que invita a no rendirse: “Jamás van a verme darme por vencido”

Conforme avanzan las semanas, los cocineros de MasterChef 24/7 van dándose cuenta de la importancia que tiene seguir esmerándose a pesar de los obstáculos. Es por esto que a Julio no le parece en lo absoluto la idea de que haya quienes estén saboteándose con tal de no afectar a sus compañeros de equipo, por lo que lanzó una frase en la que aseguró que, al menos de su parte, la gente no lo verá rindiéndose en ningún momento.

"Jamás van a verme darme por vencido", expresó ante las cámaras mientras opinaba sobre el desempeño que tuvieron "Las guapas del barrio" durante la eliminación del domingo 12 de julio. Y es que desde la perspectiva del creador regiomontano, si él llegara a estar en una situación similar con sus amigos, seguiría tratando de ser el mejor.

Además, Julio dejó en claro que su único interés en MasterChef 24/7 es demostrar cuánto sabe de cocina y poner en práctica lo aprendido. Por lo que concluyó diciendo que es falso que tenga rivalidades con Antrax porque sabe que todo es parte de la competencia, aunque eso no quita que si tiene la posibilidad, no pensaría demasiado antes de ponerle sabotajes.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el domingo 12 de julio?

Luego de tres rondas cocinando, Camila se convirtió en la novena eliminada de MasterChef 24/7 y su salida provocó gran tristeza entre sus compañeros, en especial porque tuvieron que competir entre sí y ninguno quería afectarse. Lo que nadie se esperaba, es que la joven terminaría celebrando su derrota al saber que sus amigos pudieron salvarse, y con el buen ánimo que siempre la caracterizó, le agradeció a los chefs por todos los aprendizajes.

@masterchefmx Camila se convierte en la novena eliminada de la cocina más famosa del mundo. 😢 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Hasta el momento, los 9 participantes de la cocina más famosa de México que han sido eliminados, son:



Javier "Chuleta Metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego Smi-Lee

Camila Souza

Además, María tomó la decisión de abandonar MasterChef 24/7 por temas de salud.