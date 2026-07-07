Ideas DIY: Macetas magnéticas para la heladera con latas de aluminio
Ideas DIY. Transforma tus latas de aluminio en macetas magnéticas para la heladera.
Nuestras manos pueden convertirse en grandes herramientas y que nos traigan importantes beneficios si las sabemos conjugar con imaginación y creatividad. De todos modos, contamos con la ayuda del movimiento “Hazlo tú mismo” que se conoce como ideas DIY, por sus siglas en inglés.
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Las ideas DIY proponen proyectos muy interesantes que podemos elaborar nosotros mismos, sin necesidad de experiencia previa y con elementos que, por lo general, son reciclados. En este marco, hoy la propuesta gira en torno a las latas de aluminio ya que, según fuentes consultadas, reciclar aluminio ahorra un 95% de energía en comparación con producirlo desde cero, frena la minería destructiva e impulsa la economía de miles de recuperadores urbanos.
¿Cómo hacer macetas magnéticas?
Si en casa tienes acceso a latas de aluminio y quieres evitar que terminen en un vertedero, una idea DIY que se destaca es la utilización de ellas para convertirlas en macetas magnéticas para la heladera. A continuación se detalla el paso a paso y algunos trucos para que queden perfectas:
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Materiales
- Latas de aluminio (las de gaseosa o cerveza son ideales porque son súper livianas).
- Imanes potentes (los de neodimio son los mejores; los imanes de publicidad comunes no van a aguantar el peso de la tierra húmeda).
- Pega de alta resistencia (tipo silicona caliente, cemento de contacto o pegamento epoxi).
- Abrelatas (de los que dejan el borde liso) o una lija metálica.
- Pintura (en aerosol o acrílica) y barniz transparente para proteger de la humedad.
- Piedritas o leca pequeña (fundamental para el drenaje).
- Sustrato liviano y plantitas.
Paso a paso
Preparación y seguridad
- Corta la parte superior de la lata. Si usas un abrelatas de seguridad que corta de costado, te va a quedar un borde liso perfecto. Si usas uno tradicional, pásale una lija al agua o una lima por el borde interno para evitar cortes al manipularlas o al regar.
- Lávalas bien y déjalas secar por completo.
Personalización y diseño
- Estilo Nórdico / Mínimal: Una capa de pintura blanca, negra o gris mate.
- Toque Rústico / Cálido: Puedes envolverlas con hilo de yute o pegarles corchos partidos a la mitad alrededor.
- Industrial: Si te gusta el brillo del metal, puedes pelar la pintura original de la lata usando una lija fina o un removedor de pintura, dejando el aluminio vivo a la vista.
El secreto del éxito: Los imanes
- Como estas macetas no van a tener agujero de drenaje (para no chorrear la heladera), todo el peso recae en el imán.
- Pega dos imanes de neodimio en la parte trasera de la lata: uno cerca del borde superior y otro cerca de la base. Esto evita que la maceta "pivotee" o se deslice hacia abajo cuando la tierra esté húmeda.
- Usa un buen pegamento epoxi o silicona caliente en cantidad generosa y deja secar 24 horas antes de colgarla.
Armado de la maceta (Drenaje ciego)
- Al no tener salida de agua, el armado del suelo es clave para que no se pudran las raíces:
- Coloca una capa de 1 o 2 cm de piedritas, leca o carbón vegetal en el fondo. Ahí se va a depositar el exceso de agua.
- Agrega un sustrato bien liviano (mezcla con perlita).
- Planta tu variedad elegida.
¿Qué plantas elegir para tus macetas magnéticas?
Más allá de que esta idea DIY te ayudará a darle forma a macetas magnéticas de una forma muy creativa y práctica, también aconseja las plantas ideales que debes utilizar. En este punto, invita a buscar variedades que tengan raíces cortas, que no requieran riegos excesivos y que toleren bien el interior:
- Suculentas y Cactus pequeños: Son las reinas de este proyecto. Necesitan poquísima agua (un par de gotas o riego con pulverizador cada tanto) y son livianas.
- Ceropegia woodii (Rosario de corazones) o Epipremnum aureum (Poto): Si quieres que caigan un poco por el costado de la heladera, van bárbaro, pero controlando su tamaño.
- Aromáticas (con reservas): Si tu heladera recibe mucha luz natural directa, puedes intentar con menta o tomillo, pero recuerda que las aromáticas suelen pedir más sol y macetas más grandes a mediano plazo.