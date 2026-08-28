Ideas DIY: Cómo elaborar pantallas para lámparas a partir de hilo de yute y globos
Ideas DIY. Cómo hacer pantallas para lámparas con hilo de yute y globos paso a paso.
El concepto de las ideas DIY abarca desde la artesanía, el supra-reciclaje (upcycling) y la decoración de interiores, hasta la carpintería, la jardinería y la electrónica básica. En la actualidad, es todo un movimiento que suma a diario más personas que deciden poner a prueba su imaginación.
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“Hazlo tú mismo” es el concepto que representan las siglas DIY y que invitan a crear, modificar, reparar o reutilizar objetos de forma personal, sin depender de la ayuda de profesionales ni comprar productos terminados.
La importancia de las ideas DIY
Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini) se resumieron diferentes artículos relacionados con las ideas DIY. El objetivo fue poder destacar cuáles son las principales características de esta práctica:
- Sustentabilidad y reutilización: Permite transformar materiales o residuos domésticos (madera, envases, telas) en objetos funcionales o decorativos, reduciendo el consumo excesivo.
- Ahorro económico: Minimiza los costos al fabricar o reparar objetos con recursos propios o de bajo valor.
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- Personalización: Ofrece un control absoluto sobre el diseño, adaptando dimensiones, colores y acabados a necesidades o gustos específicos.
- Bienestar personal: Funciona como un pasatiempo creativo y estimulante, promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades y la satisfacción personal.
¿Cómo elaborar pantallas para lámparas?
Tras ahondar en lo que las ideas DIY significan, poder entenderlas mejor es posible si nos embarcamos en la concreción de un proyecto de este estilo. Es por eso que a continuación se detalla una guía que propone crear una pantalla para lámpara con hilo de yute y un globo:
Materiales
- Globos de latex redondos (tamaño a elección).
- Hilo de yute o cordón delgado de fibra natural.
- Cola vinílica blanca (o pegamento para madera) y agua.
- Harina de maíz (maicena) y una cucharada de aceite de cocina (opcional, fortalece la mezcla).
- Marcador permanente, pincel, vaselina (o aceite para bebé) y un recipiente plástico.
- Instalación eléctrica (cable, portalámparas y foco LED).
Paso a paso
- Preparar la base y la estructura: Infla el globo al tamaño deseado y átalo bien. Usa un marcador permanente para dibujar dos círculos: uno en la parte superior (por donde pasará el portalámparas) y otro más amplio en la parte inferior (salida de luz).
- Aplicar desmoldeante: Cubre toda la superficie del globo con una capa delgada de vaselina o aceite. Esto evita que el yute se pegue al látex y se rompa al desinflarlo.
- Preparar el adhesivo: En el recipiente, mezcla 2 partes de cola vinílica por 1 parte de agua. Añade 2 cucharadas de maicena para darle rigidez extra al secar.
- Envolver el globo: Introduce el hilo de yute en la mezcla adhesiva para que se impregne por completo. Comienza a enrollar el hilo alrededor del globo cruzándolo en diferentes direcciones para crear un entramado firme. Respeta los límites marcados con el rotulador.
- Secado: Cuelga el globo en un área ventilada durante 24 a 48 horas. La fibra debe quedar completamente dura y seca al tacto.
- Desmoldar y ensamblar: Pincha el globo cerca del nudo para que pierda aire lentamente. Retira los restos de látex del interior. Instala el kit de portalámparas sujetándolo en la abertura superior.