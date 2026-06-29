Los 5 tonos de labiales que estarán a la vanguardia este verano 2026

Los tonos de labiales que estarán a la vanguardia este verano 2026 son el rosa empolvado, coral, rojo tomate, nude rosado y berry translúcido. Según maquillistas y tendencias presentadas por firmas internacionales de belleza, estos colores destacan por aportar frescura, iluminar el rostro y adaptarse tanto a maquillajes naturales como a propuestas más elaboradas.

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Las tendencias de maquillaje para esta temporada apuntan a labios con acabados hidratantes, satinados y efecto jugoso, dejando en un segundo plano los colores excesivamente oscuros y los acabados ultramates. El objetivo es transmitir naturalidad, luminosidad y un aspecto saludable, ideal para los meses de calor.

¿Cuáles son los 5 tonos de labiales que marcarán tendencia en el verano 2026?

Las propuestas de maquillistas internacionales y marcas de belleza coinciden en que la paleta del verano estará dominada por colores que realzan el tono natural de los labios y aportan vitalidad al rostro. Estos son los 5 tonos que prometen convertirse en los favoritos de la temporada:



Rosa empolvado: un clásico renovado que aporta frescura y elegancia. La maquilladora Bobbi Brown ha señalado en diversas ocasiones que los rosas suaves son ideales para lograr una apariencia natural y saludable. Coral luminoso: uno de los grandes protagonistas del verano por su capacidad para iluminar el rostro y favorecer tanto pieles claras como bronceadas. La maquilladora Charlotte Tilbury suele incluir este tipo de tonos en sus colecciones estivales por el efecto radiante que aportan. Rojo tomate: más cálido y vibrante que el rojo clásico, transmite energía y sofisticación sin resultar demasiado intenso. Es una opción versátil para el día y la noche. Nude rosado: reemplaza a los nudes beige muy pálidos, ya que aporta color sin borrar la pigmentación natural de los labios. Lisa Eldridge recomienda este tipo de tonalidades para mantener el equilibrio y la luminosidad del rostro. Berry translúcido: los tonos inspirados en frutos rojos regresan con acabados ligeros y semitransparentes, ideales para quienes buscan un toque de color con apariencia fresca.

¿Cómo llevar los labiales en tendencia para conseguir un maquillaje moderno en verano?

Además del color, los expertos coinciden en que el acabado será determinante para seguir las tendencias del verano 2026. Estas son algunas recomendaciones de los maquillistas:



Elegir fórmulas hidratantes: ayudan a que los labios luzcan más suaves y con mayor volumen visual.

ayudan a que los labios luzcan más suaves y con mayor volumen visual. Preferir acabados satinados o brillantes: aportan un efecto fresco que será protagonista durante la temporada.

aportan un efecto fresco que será protagonista durante la temporada. Perfilar con tonos naturales: define la forma de los labios sin crear contrastes marcados.

define la forma de los labios sin crear contrastes marcados. Aplicar el color con ligeros toques: esta técnica consigue un efecto difuminado muy actual.

esta técnica consigue un efecto difuminado muy actual. Combinar labios protagonistas con una piel luminosa: Bobbi Brown defiende que una base ligera permite que el color de los labios destaque sin sobrecargar el maquillaje.

La maquilladora Lisa Eldridge también recomienda adaptar el tono del labial al subtono de la piel para conseguir un resultado más armónico y natural. Por su parte, la experta Charlotte Tilbury suele apostar por colores que aporten calidez y luminosidad al conjunto del rostro.