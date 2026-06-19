2 ideas DIY para reciclar tu cesto de ropa dañado
Esta es una increíble oportunidad para obtener un nuevo objeto útil para tu hogar.
Hay elementos del hogar que debido a su uso constante se van deteriorando por lo que terminan en la basura. Sin embargo, las ideas DIY nos ofrecen alternativas para reducir el impacto ambiental y tener nuevos objetos que sean útiles en la casa.
Uno de los objetos que se desgasta es el cesto de ropa, que con el uso comienza a tener grietas en el plástico o las asas se rompen. Es por esto que te vamos a contar que puedes darle una segunda oportunidad con unas ideas muy sencillas.
El reciclaje está tomando mucha importancia en la actualidad ya que permite ahorrar dinero y crear piezas únicas adaptadas a las necesidades de cada hogar.
¿Cómo reciclar un cesto de ropa?
La opción más popular y práctica es la de transformar este elemento en un organizador decorativo para mantas, almohadones, juguetes, revistas o artículos de baño. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de bricolaje.
Materiales necesarios:
- Un cesto de ropa dañado.
- Soga de yute o cuerda decorativa.
- Pistola de silicona caliente.
- Tijera.
- Pintura en aerosol (opcional).
- Tela decorativa (opcional).
Paso a paso
- Debes limpiar cuidadosamente el cesto.
- Luego tienes que retirar partes rotas o bordes filosos.
- Puedes pintar la estructura si se desea cambiar el color.
- El siguiente paso es pegar la soga desde la base hacia arriba utilizando silicona caliente.
- Después puedes cubrir toda la superficie exterior.
- Agregar tela en el interior para un acabado más elegante.
- Dejar secar completamente antes de usar.
Así vas a tener un increíble organizador resistente y decorativo que puede integrarse fácilmente en dormitorios, livings o baños.
También puedes realizar un macetero decorativo de gran tamaño:
Debido a su tamaño los cestos plásticos pueden funcionar como una increíble base para macetas ornamentales. Lo que tienes que hacer es reforzar la estructura y colocar una maceta en su interior para crear un rincón verde atractivo y económico.