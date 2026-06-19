2 ideas DIY para reciclar tu cesto de ropa dañado

Hay elementos del hogar que debido a su uso constante se van deteriorando por lo que terminan en la basura. Sin embargo, las ideas DIY nos ofrecen alternativas para reducir el impacto ambiental y tener nuevos objetos que sean útiles en la casa.

Uno de los objetos que se desgasta es el cesto de ropa, que con el uso comienza a tener grietas en el plástico o las asas se rompen. Es por esto que te vamos a contar que puedes darle una segunda oportunidad con unas ideas muy sencillas.

El reciclaje está tomando mucha importancia en la actualidad ya que permite ahorrar dinero y crear piezas únicas adaptadas a las necesidades de cada hogar.

¿Cómo reciclar un cesto de ropa?

La opción más popular y práctica es la de transformar este elemento en un organizador decorativo para mantas, almohadones, juguetes, revistas o artículos de baño. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de bricolaje.

Materiales necesarios:



Un cesto de ropa dañado.

Soga de yute o cuerda decorativa.

Pistola de silicona caliente.

Tijera.

Pintura en aerosol (opcional).

Tela decorativa (opcional).

Paso a paso

Debes limpiar cuidadosamente el cesto. Luego tienes que retirar partes rotas o bordes filosos. Puedes pintar la estructura si se desea cambiar el color. El siguiente paso es pegar la soga desde la base hacia arriba utilizando silicona caliente. Después puedes cubrir toda la superficie exterior. Agregar tela en el interior para un acabado más elegante. Dejar secar completamente antes de usar.

Tu cesto lucirá diferente.|Canva

Así vas a tener un increíble organizador resistente y decorativo que puede integrarse fácilmente en dormitorios, livings o baños.

También puedes realizar un macetero decorativo de gran tamaño:

Debido a su tamaño los cestos plásticos pueden funcionar como una increíble base para macetas ornamentales. Lo que tienes que hacer es reforzar la estructura y colocar una maceta en su interior para crear un rincón verde atractivo y económico.