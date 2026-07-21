Ideas DIY: Guía para hacer un servilletero de mesa ecológico con tapones de corcho de botellas
Ideas DIY. Transforma tus corchos de botella en un elegante servilletero de mesa ecológico.
Las redes sociales no solo son una fuente de entretenimiento instantáneo, sino que atesoran mucho contenido que puede resultarnos muy útil. Los tutoriales son los que más se destacan en este sentido y hay de todos los rubros, incluyendo a las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo).
Las ideas DIY son proyectos que invitan a las personas a crear sus propios objetos decorativos a partir de elementos reciclados y siendo nosotros los artesanos. Al respecto, hoy te contamos cómo puedes hacer un servilletero de mesa ecológico con tapones de corcho de botellas para el cual requerirás de entre 18 y 24 unidades. Además, debes tener una pistola de silicona caliente, cúter o cuchillo bien afilado, lija fina y barniz ecológico al agua o laca en aerosol.
Cómo hacer un servilletero ecológico
Una vez que logres reunir los materiales señalados, esta idea DIY comenzará a tomar forma gracias al detallado paso a paso que te presentamos a continuación:
Estructura básica recomendada
- Base: 6 corchos (2 filas de 3 corchos pegados a lo largo).
- Paredes laterales (2): 8 corchos por pared (2 filas de 4 corchos cada una).
Paso a paso
Preparación de los corchos
- Selecciona corchos de tamaño e hidrata/limpia los restos de vino si es necesario dejándolos secar muy bien.
- Si algún corcho es ligeramente más largo, pasa una lija fina o haz un corte limpio con el cúter para que todos tengan la misma dimensión.
@manualidades.para.casa Manualidad con RECICLAJE usando CORCHOS de VINO. SERVILLETERO. #manualidad #reciclaje #corchosdevino #hechoencasa #diy #servilleteros ♬ sonido original - Manualidades.para.casa
Construcción de la base
- Toma 3 corchos y pégalos uno al lado del otro horizontalmente formando una fila.
- Repite el proceso con otros 3 corchos.
- Une ambas filas a lo largo para obtener una base plana y firme de 2×3 corchos.
Armado de los paneles laterales
- Toma 4 corchos y pégalos en hilera a lo largo.
- Pega una segunda hilera de 4 corchos encima o al lado de la primera.
- Repite este proceso para construir el segundo panel lateral. (Tendrás dos rejillas rectangulares iguales de 2×4 corchos).
De corchos a servilletero
Esta idea DIY es de las más sencillas en hacer y con un resultado que no solo sirve de decoración, sino que tiene una gran función en la mesa. Si llegaste hasta aquí solo debes saber que resta el ensamblaje final que también se consigue con simples pasos:
- Aplica un cordón generoso de silicona caliente en el borde inferior interno de uno de los laterales.
- Adhiérelo firmemente al costado de la base, manteniendo un ángulo de 90° durante unos segundos hasta que el pegamento seque.
- Repite la operación con el otro panel lateral en el extremo opuesto de la base.
Consejos de acabado y personalización
- Sello protector: Al ser un objeto de mesa propenso a manchas de aceite o salsa, aplica dos capas de barniz al agua mate o satinado. Esto impermeabilizará los corchos y te permitirá limpiarlos fácilmente con un paño húmedo.
- Estilo rústico/chic: Puedes atar un cordón de yute o hilo de sisal alrededor del centro y hacer un lazo simple.
- Toque de color: Pinta los extremos redondos de los corchos con pintura acrílica antes de pegarlos para crear un efecto dinámico o un patrón geométrico.