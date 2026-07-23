Ideas DIY: Cómo hacer un mueble zapatero compacto y vertical con tubos de PVC sobrantes

Existen muchos proyectos para reciclar y reutilizar distintos materiales en desuso. La mayoría son ideas relacionadas con la creación de objetos decorativos o con determinadas funcionalidades, siempre con el toque único que puede darle nuestra imaginación y poder creativo.

Noticias Baja California del 2 de julio 2026

“Hazlo tú mismo” es una de las frases más escuchadas últimamente y es que hace referencia a las denominadas ideas DIY. Se trata de proyectos en donde nosotros somos los creadores de diversos objetos y, por lo general, utilizando materiales reciclados.

De tubos de PVC a zapatero compacto

Tras lo señalado, diferentes fuentes consultadas precisan que uno de los materiales que se pueden reciclar son los tubos de PVC. Cuando se los recicla de manera personal no se requieren de procesos térmicos ni herramientas especiales, sino que las ideas DIY pueden ayudarnos.

En esta oportunidad, destacamos una idea muy interesante que propone crear un mueble zapatero compacto y vertical con tubos de PVC sobrantes. La idea es evitar que estos tubos terminen en un vertedero y poder darles una nueva vida, de una manera muy creativa.

Cómo hacer un zapatero compacto

Para poder crear un zapatero compacto a partir de tubos de PVC usados, a continuación se brindan todos los detalles de esta idea DIY. Seguir el paso a paso descrito es fundamental para poder hacer este mueble y organizar nuestro calzado:

Materiales

Tubos de PVC: Preferiblemente de 150 mm a 200 mm (6" a 8") de diámetro (el diámetro estándar para que entre un par de zapatillas o zapatos grandes por sección).

Adhesivo/Pegamento para PVC o cinta de montaje extra fuerte / precintos de seguridad.

Sierra manual (segueta), caladora o cortador de tubos.

Lija de grano fino (180 o 220).

Pintura en aerosol (especial para plásticos o sintética).

Cinta métrica y marcador.

Paso a Paso

Definir la profundidad y medir



La longitud recomendada para cada módulo es de 30 cm a 35 cm (suficiente para la mayoría del calzado sin que sobresalga demasiado). Marca los tubos a la longitud deseada con un marcador.

Cortar y lijar



Corta los segmentos con la sierra procurando que el corte quede bien recto. Pasa la lija por los bordes cortados para eliminar rebabas y asperezas.

Diseñar la estructura vertical



Dependiendo del espacio donde vayas a colocar el zapatero, puedes organizar los tubos de dos formas diferentes: En columna única hacia arriba: Es la mejor opción para rincones muy estrechos, detrás de una puerta o dentro de un placard lateral. Vas pegando un tubo exactamente encima del otro hasta alcanzar la altura deseada. En forma de panal o pirámide: Es ideal si vas a apoyarlo directamente sobre el piso. Colocas una base de 3 o 4 tubos a lo ancho y luego vas agregando filas hacia arriba (por ejemplo: 3 en la base, 2 en el nivel medio y 1 arriba, o filas paralelas de 2 en 2). Esta distribución tipo panal de abejas le da muchísima estabilidad estructural sin necesidad de fijaciones complejas.

Unir los módulos



Limpia bien la superficie exterior de los tubos para retirar el polvo del lijado. Aplica pegamento para PVC o cemento de contacto en las líneas de contacto entre tubo y tubo. Presiona firmemente durante un par de minutos hasta que empiece a curar.

Pintura y acabado

