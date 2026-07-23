Así podrás reutilizar los palillos de dientes y convertirlos en mini lápices
Gracias a la técnica DIY, podrás lograr algo realmente increíble para decorar y sin demasiados elementos.
Una de las maneras más fáciles de decorar el hogar sin la necesidad de gastar tanto dinero es la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y que consiste en la reutilización de objetos que creíamos en desuso y a los cuales le podremos dar una nueva vida, logrando como resultado algo bonito. Además, contribuye al cuidado del medio ambiente y fomenta la creatividad, por lo que te vamos a compartir cómo reciclar los palillos de dientes y convertirlos en mini lápices de colores.
Noticias Estado De México del 6 de julio 2026
Entre las características que debemos mencionar de la técnica DIY es que podremos darle una nueva vida a todo lo que pensábamos que ya no servía o es viejo; y es que con un poco de imaginación y algunos materiales, crearemos algo realmente increíble para la decoración del hogar y que les encantará a todos. Además, podremos usar desde botellas de plástico, frascos de vidrio, y hasta palillos de dientes.
Los palillos de dientes son muy utilizados en la higiene y es que sirven para retirar alimentos de comida que hayan quedado en la dentadura, y que una vez que se usan, tienden a tirarse a la basura, pero no sabías que estas cometiendo un grave error. Es que gracias a la técnica DIY, podrás reutilizar estos elementos y lograr unos mini lápices de colores que servirán para que los niños comiencen las clases, para colocarlos en el escritorio y casas de muñecas.
Elementos para hacer los mini lápices
- Foami o goma Eva
- Palillos de madera
- Marcadores de colores
- Silicona caliente
- Tijeras
@v74lif8064
✏️😱 Cómo hacer mini lápices de colores con palillos de dientes ✨ #DIY #Manualidades #Shorts♬ original sound - v74lif8064
- Partir los escarbadientes por la mitad, asegurándote que queden del mismo tamaño
- Pintarlos con los marcadores de colores
- Cortar foami, hacer un pequeño círculo y pegar con silicona caliente sobre una base más grande
- Recortar con una tijera e introducir los mini lápices de colores en su interior y serán ideales para decorar cualquier ambiente
@mundomulheredicas Você não vai acreditar no que fiz com palito de dente! #artesanato #manualidades ♬ som original - Mundo mulher e dicas