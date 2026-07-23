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Así podrás reutilizar los palillos de dientes y convertirlos en mini lápices

Gracias a la técnica DIY, podrás lograr algo realmente increíble para decorar y sin demasiados elementos.

Cómo reutilizar los palillos de los dientes para hacer mini lápices de colores
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Una de las maneras más fáciles de decorar el hogar sin la necesidad de gastar tanto dinero es la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y que consiste en la reutilización de objetos que creíamos en desuso y a los cuales le podremos dar una nueva vida, logrando como resultado algo bonito. Además, contribuye al cuidado del medio ambiente y fomenta la creatividad, por lo que te vamos a compartir cómo reciclar los palillos de dientes y convertirlos en mini lápices de colores.

Noticias Estado De México del 6 de julio 2026

Entre las características que debemos mencionar de la técnica DIY es que podremos darle una nueva vida a todo lo que pensábamos que ya no servía o es viejo; y es que con un poco de imaginación y algunos materiales, crearemos algo realmente increíble para la decoración del hogar y que les encantará a todos. Además, podremos usar desde botellas de plástico, frascos de vidrio, y hasta palillos de dientes.

Los palillos de dientes son muy utilizados en la higiene y es que sirven para retirar alimentos de comida que hayan quedado en la dentadura, y que una vez que se usan, tienden a tirarse a la basura, pero no sabías que estas cometiendo un grave error. Es que gracias a la técnica DIY, podrás reutilizar estos elementos y lograr unos mini lápices de colores que servirán para que los niños comiencen las clases, para colocarlos en el escritorio y casas de muñecas.

Elementos para hacer los mini lápices

  • Foami o goma Eva
  • Palillos de madera
  • Marcadores de colores
  • Silicona caliente
  • Tijeras
@v74lif8064

✏️😱 Cómo hacer mini lápices de colores con palillos de dientes ✨ #DIY #Manualidades #Shorts

♬ original sound - v74lif8064

  1. Partir los escarbadientes por la mitad, asegurándote que queden del mismo tamaño
  2. Pintarlos con los marcadores de colores
  3. Cortar foami, hacer un pequeño círculo y pegar con silicona caliente sobre una base más grande
  4. Recortar con una tijera e introducir los mini lápices de colores en su interior y serán ideales para decorar cualquier ambiente
@mundomulheredicas Você não vai acreditar no que fiz com palito de dente! #artesanato #manualidades ♬ som original - Mundo mulher e dicas

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