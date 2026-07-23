Paso a paso: cómo tejer al crochet botitas para bebé; ideales para regalar a los recién nacidos
Son muy fáciles de hacer y es ideal para niños de 3 a 6 meses.
Para todas aquellas personas que son amantes de las manualidades, deben saber que una de las mejores técnicas que existe es la del tejido crochet, que se caracteriza por utilizar solamente una aguja y con la cual se podrán crear todo tipo de cosas; desde gorros, bufandas para el invierno, llaveros y en este caso, botitas para bebé recién nacidos. Con esto, podrás hacer un lindo regalo y que podrás elegir el color que más te guste y a continuación te dejaremos el paso a paso.
Noticias Bajío del 6 de julio 2026
La técnica de crochet es una de las más comunes y más fáciles dentro del mundo de las manualidades y es que no hace falta ser un especialista en tejidos para poder crear algo lindo. Es que tiene la particularidad de utilizar solamente una aguja, hilo y después de ir repitiendo el proceso de puntos hasta lograr el resultado que quieras. Se ha popularizado tanto que la pueden hacer tanto grandes como más jóvenes.
En caso de que tengas un familiar que esté esperando un bebé y no sabes qué regalarle, puedes ponerte manos a la obra y crear unas lindas botitas para recién nacidos tejidas a crochet que son muy fáciles de hacer y que le encantará. Estos pequeños zapatos son para niños de 3 a 6 meses y te dejaremos lo que necesitas, como así también el paso a paso.
Elementos para tejer las botitas de crochet
- 20 gr de lana para bebé
- Aguja crochet de 2.5 mm
- Tijeras, aguja lanera y cinta de raso
@crochet.zb botitas tejidas para bebés para más información de pedidos vía Ig. @crochet.zb #botitasbebe #enviosnacionaleschile #puntoingles #miniturorial #motivation #empredimientochile #botastejidas ♬ Inspirational - neozilla
Paso a paso para tejer las botitas de crochet
- Tejer tres filas base para la plantilla comenzando con una cadena de 16 puntos, utilizando varetas y puntos bajos para lograr una forma ovalada
- Realizar 3 filas de puntos bajos, donde en la primera fila se inserta la aguja tomando solo una de las pestañas del punto anterior para crear una separación visual entre la suela y el cuerpo del zapato
- Combinar el tejido del borde con la parte superior del pie mediante disminuciones en punto vareta para ajustar el espacio sobre el empeine
- Tejer la parte superior del tobillo realizando una fila inicial de varetas y luego aplicar el punto elástico simple durante 4 filas para dar elasticidad
- Se pierde la hebra restante con la aguja lanera y colocar la cinta de raso como detalle decorativo