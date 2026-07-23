Paso a paso: cómo tejer al crochet botitas para bebé; ideales para regalar a los recién nacidos

Para todas aquellas personas que son amantes de las manualidades, deben saber que una de las mejores técnicas que existe es la del tejido crochet, que se caracteriza por utilizar solamente una aguja y con la cual se podrán crear todo tipo de cosas; desde gorros, bufandas para el invierno, llaveros y en este caso, botitas para bebé recién nacidos. Con esto, podrás hacer un lindo regalo y que podrás elegir el color que más te guste y a continuación te dejaremos el paso a paso.

Noticias Bajío del 6 de julio 2026

La técnica de crochet es una de las más comunes y más fáciles dentro del mundo de las manualidades y es que no hace falta ser un especialista en tejidos para poder crear algo lindo. Es que tiene la particularidad de utilizar solamente una aguja, hilo y después de ir repitiendo el proceso de puntos hasta lograr el resultado que quieras. Se ha popularizado tanto que la pueden hacer tanto grandes como más jóvenes.

En caso de que tengas un familiar que esté esperando un bebé y no sabes qué regalarle, puedes ponerte manos a la obra y crear unas lindas botitas para recién nacidos tejidas a crochet que son muy fáciles de hacer y que le encantará. Estos pequeños zapatos son para niños de 3 a 6 meses y te dejaremos lo que necesitas, como así también el paso a paso.

Elementos para tejer las botitas de crochet

20 gr de lana para bebé

Aguja crochet de 2.5 mm

Tijeras, aguja lanera y cinta de raso

Paso a paso para tejer las botitas de crochet