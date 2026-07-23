Los Saja Boys es la banda virtual que cautivó a la mayoría del público, pese a ser las rivales de Las Guerreras en la película animada KPop Demon Hunters, de la cual puedes hacer imanes personalizados para poner en el refrigerador de la casa. Pero si lo que quieres es llevar a los personajes a todos lados, estas 4 ideas para hacer llaveros shaker con mica transparente son tu mejor opción.

Los llaveros tipo shaker se distinguen por incluir pequeñas piezas sueltas dentro de una cubierta transparente que se mueven al agitar el accesorio. Esta técnica se popularizó en los últimos años, sobre todo entre los seguidores del anime y al KPop gracias a que se pueden personalizar con los diseños de sus personajes favoritos, como lo son estos de la película KPop Demon Hunters, temática que puedes elegir para hacer la piñata en el cumpleaños de tu hijo.

Las 4 ideas para hacer llaveros shaker

1. Ilustraciones impresas: Puedes llevar a los integrantes de los Saja Boys en papel fotográfico. Para ello hay que recortarlas y colocarlas entre dos piezas de mica transparente. Después, haz un borde con cinta de espuma de doble cara o foami adhesivo para formar una pequeña cavidad. En el interior pueden colocarse lentejuelas, estrellas metálicas o corazones de plástico.

4 ideas para hacer llaveros shaker de los Saja Boys con mica transparente|IA

2. Confeti holográfico: Una opción es hacerla con pequeñas figuras metálicas relacionadas con la música, como notas musicales, micrófonos o estrellas. Una argolla metálica y un broche tipo langosta completan el accesorio para su uso diario.

3. Crear fondos: En lugar de utilizar un fondo blanco, es posible imprimir figuras inspiradas en conciertos, luces de neón o elementos gráficos sobre la película KPop Demon Hunters. Después se coloca la imagen del personaje encima y se agregan pequeñas piezas en tonos que combinen con el diseño.

4. Llavero individual: Puedes combinar colores, símbolos y accesorios distintos. Además del retrato del personaje, cada pieza puede incluir iniciales, estrellas, corazones, notas musicales o frases cortas relacionadas con la película.