5 plantillas de etiquetas escolares de Bluey y Paw Patrol para forrar cuadernos este regreso a clases

Que no te agarren las prisas en este regreso a clases. Si bien aún falta cerca de un mes para que dé inicio el nuevo ciclo escolar, no está de más prevenirse con la lista de útiles y qué mejor manera de hacerlo que ir viendo las etiquetas con las que forrarás los cuadernos, libros y libretas de los niños. Y es que, más allá de servir como una herramienta de identificación, las etiquetas escolares también son perfectas para personalizar los útiles con un estilo único y encantador. Si tu hijo o hija es fan de Bluey o Paw Patrol, aquí te compartimos 5 plantillas editables para forrar y decorar.

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5 etiquetas escolares de Bluey

Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños gracias a las divertidas aventuras de Bluey Heller, una adorable cachorra, que día con día aprende cosas nuevas junto a su hermana, Bingo, sus papás y amigos; por lo que es perfecta para decorar y personalizar los útiles escolares. Aquí te compartimos 5 plantillas de etiquetas de este querido personaje:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

5 etiquetas escolares de Paw Patrol

Paw Patrol también es una de las series animadas más queridas por los pequeños. A través de esta, la Patrulla Canina se sumerge en rescates épicos y nuevas misiones, por lo que es ideal para fomentar el desarrollo infantil, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Checa estas 5 plantillas de etiquetas escolares:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

¿Cómo descargar e imprimir las etiquetas escolares de Bluey y Paw Patrol?

Elige el diseño - o los diseños - que más te gusten y descárgalos en tu ordenador o celular. Posteriormente, imprímelos. Te recomendamos hacerlo en papel adhesivo para lograr ese acabado brillante, característico de las etiquetas escolares. Pero, si lo prefieres, también puedes imprimirlas en una hoja blanca común, sólo asegúrate de colocar adhesivo o pegamento en la parte trasera para pegarlas bien en los libros, cuadernos y libretas. Llena con los datos del pequeño, como nombre, grado y escuela, y listo. Los útiles quedarán preciosos y 100% personalizados.