3 ideas para incorporar los jardines verticales en tu casa

Hay personas que nacieron para cuidar de los jardines y mantenerlos hermosos, pero también muy saludable. También nos podemos encontrar con aquellas personas que llevan este nivel más allá y logran hacer jardines verticales dentro de sus hogares.

Si quieres integrar la naturaleza a tu hogar pues te traemos grandes ideas para que puedes incorporar los jardines verticales sin ningún tipo de problema y lucir un entorno amigable.

¿Cómo implementar los jardines verticales?

Terrazas escalonadas, jardines y patios

Por un lado, tenemos las terrazas escalonadas que nos dan la posibilidad de poder aprovechar el terreno. Debes colocar las plantas en distintos niveles que pueden ser construidos por medio de muros de contención construidos con piedra, hormigón o madera

En cuanto a los jardines y patios se deben diseñar con vegetación que se adapte al clima local. También puedes agregar senderos piedra, grava o madera. Si el espacio lo permite puedes incorporar un comedor exterior, un fogón o zona de estar.

Esta es una idea increíble.|Pinterest

Construir en torno a los árboles

Otra idea muy interesante es la de poder construir en torno a los árboles. Así se puede preservar la vegetación existente y poder hacerla parte del proyecto. Así vas a tener dentro del hogar naturaleza, confort térmico, decoración y en el caso de que sea un árbol de frutas pues aprovecharlo.

Hay quienes han instalado una escalera enrollada alrededor del tronco. Puedes dejarlo sin intervención o usar tu imaginación para hacerlo lucir de la mejor manera.

Enredaderas que caen en cascada desde lo alto

Luego nos encontramos con esta idea donde se deja que las plantas trepen por las paredes y desborde por los balcones. Además, de brindar un poco de sombra pues contribuye a la regular la temperatura y favorecen la biodiversidad del lugar.