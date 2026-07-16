Bárbara de Regil rompe el silencio sobre su salud tras ingerir cloro: “Supo horrible, me durmió la lengua, se me quemó la mucosa”

Lo que comenzó con un descuido dentro de su hogar terminó convirtiéndose en un fuerte susto para la actriz Bárbara de Regil, pues luego de ingerir cloro por accidente tras confundir con agua potable, la protagonista de Rosario Tijeras rompió el silencio sobre las consecuencias que sufrió y tranquilizó a sus fans.

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La también empresaria explicó que decidió compartir su experiencia a través de redes sociales para prevenir accidentes familiares, ya que el recipiente donde se encontraba el químico estaba en una botella de plástico de agua potable y sin etiqueta que señalara que se trataba de cloro, ya que esta práctica es muy común en varios hogares.

Asimismo, señaló que tras este incidente ya se encuentra lista para seguir trabajando puesto que no se derivó a una intoxicación grave, además, de que fue atendida rápidamente y recibió una excelente valoración médica.

¿Cómo se encuentra Bárbara de Regil?

Tras ser atendida por expertos, Bárbara de Regil confirmó que el cloro le provocó una quemadura en la mucosa de la garganta, pero descartó complicaciones, asimismo, bromeó de lo ocurrido al declarar entre risas que de repente siente el olor a baño.

“Supo horrible, me durmió la lengua y los doctores me dijeron que sólo se me quemó la mucosa”, declaró la actriz.

De igual modo, expresó que pese a encontrarse estable todavía percibe una sensación inusual después del accidente: “Lo que sí me está pasando es que siento algo raro que no es parte de mí, como a baño”.

La empresaria también aprovechó para aclarar que el incidente fue provocado por la mujer que le ayuda en el aseo, pero que no fue con mala intención y que no ha tomado medidas drásticas contra ella, solo que al hablarlo le indicó que en esos casos los envases deben llevar etiqueta de advertencia y evitar accidentes en la familia y con el demás personal.

¿Qué hacer si una persona toma cloro por error?

Especialistas señalan que la ingestión de cloro puede causar quemaduras químicas en la boca, garganta y esófago, además de provocar irritación, dolor al tragar, náuseas, vómito y molestias abdominales. En casos más graves pueden presentarse dificultades para respirar o lesiones importantes en el sistema digestivo.



Ante un accidente de este tipo, se recomienda:

Acudir a emergencias

Tomar pequeños sorbos de agua o leche, únicamente si así lo indican los profesionales de la salud.

No provocar el vómito, ya que el cloro puede volver a lesionar el esófago

No intentar neutralizar el producto con remedios caseros