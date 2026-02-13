inklusion logo Sitio accesible
43 ideas de jardines verticales pequeños que puedes poner en tu casa y te encantarán

Estos diseños son fáciles de hacer, económicos y harán muy aesthetic tu hogar

Las plantas en jardines verticales se ven hermosas.
Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si quieres tener un jardín vertical en tu casa con plantas que son fáciles de cuidar, puedes checar estas 43 ideas que te compartimos basadas en las publicaciones de usuarios en Pinterest. Seguramente, encontrarás diseños que son fáciles de hacer, económicos y que harán más aesthetic tu hogar.

De acuerdo con Elle Decoration, expertos en el diseño de interiores y las plantas, los jardines verticales son ideales para aquellas casas con poco espacio, como departamentos en la ciudad. La mayoría elige especies con flores que cumplen su función ornamental. Checa estas opciones.

Ideas de jardines verticales.|(Pinterest)
Mira esta idea de un jardín vertical.|(Pinterest)
|(Pinterest)
|(Pinterest)
|(Pinterest)
|(Pinterest)
Un jardín vertical rosa chic.|(Pinterest)
|(Pinterest)
|(Pinterest)
Mira este jardín vertical|(Pinterest)
Jardín vertical para espacios pequeños.|(Pinterest)
Jardín vertical con plantas de interior.|(Pinterest)
Un jardín vertical tipo mercado.|(Pinterest)
Jardin vertical con plantas colgantes.|(Pinterest)
Jardin vertical en huacal.
Plantas en frascos.|(Pinterest)
Jardin vertical en la sala.|(Pinterest)
Jardín vertical minimalista sencillo.|(Pinterest)
Jardin ornamental.|(Pinterest)
Jardin vertical en madera.|(Pinterest)
Recicla tus envases de plástico y haz un jardín vertical.|(ESPECIAL/Pinterest)
Un jardín vertical tipo huerto.|(ESPECIAL/Pinterest)
Haz un jardín vertical estético con madera.|(ESPECIAL/Pinterest)

