43 ideas de jardines verticales pequeños que puedes poner en tu casa y te encantarán
Estos diseños son fáciles de hacer, económicos y harán muy aesthetic tu hogar
Si quieres tener un jardín vertical en tu casa con plantas que son fáciles de cuidar, puedes checar estas 43 ideas que te compartimos basadas en las publicaciones de usuarios en Pinterest. Seguramente, encontrarás diseños que son fáciles de hacer, económicos y que harán más aesthetic tu hogar.
De acuerdo con Elle Decoration, expertos en el diseño de interiores y las plantas, los jardines verticales son ideales para aquellas casas con poco espacio, como departamentos en la ciudad. La mayoría elige especies con flores que cumplen su función ornamental. Checa estas opciones.