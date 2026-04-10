5 ideas increíbles para renovar tu baño
Este es un espacio con mucha importancia en el hogar por lo que una buena decoración es importante.
El baño es uno de los lugares al que se le está prestando mucha atención en cuanto al diseño, debido a que es funcional para la higiene, pero también para desconectar de la rutina del día.
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Si quieres darle a tu espacio un nuevo estilo pues te vamos a contar los puntos claves donde debes hacer las modificaciones. Aquí juegan los materiales, los colores y la luz para tener un baño hermoso.
¿Cómo reformar el baño?
El toilette: pequeño formato, gran personalidad
Sin dudas, este es uno de los sitios que ha ido tomando relevancia porque se pueden llevar a cabo grandes ideas. La clave está en que la bacha esté integrada a la mesada en un mismo material. Así se ordena visualmente, pero genera una pieza más limpia y contemporánea.
La iluminación como protagonista
La luz es un gran recurso de diseño, los diseñadores manifiestan que se pueden usar espejos que parecen flotar, paredes que emiten una luz suave o cielos rasos que difunden la iluminación de manera pareja generan. Así obtendrás atmósferas más cálidas. Si no tienes ventanas puedes recurrir a soluciones que simulan la luz natural.
Materiales que construyen clima
A los revestimientos clásicos se le suman materiales con textura y carácter como: madera en cielos rasos o detalles puntuales, mesadas de obra o de mineral, cerámicos con color y relieve, hierro, vidrio y superficies continuas.
Del baño cerrado al espacio integrado
Hay hogares que están integrando el baño a un conjunto más amplio que incluye dormitorio, vestidor y áreas de relax. En cuanto a las divisiones pueden ser planos de vidrio, cambios de nivel o materiales que dejen de lado a los muros tradicionales.
Ideas simples que hacen la diferencia
Más allá de los grandes cambios, hay modificaciones concretas que elevan cualquier baño: mesadas de obra bien diseñadas, boxes de ducha que se leen como volúmenes dentro del espacio, iluminación puntual que delimita zonas, espejos que dialogan con aberturas o formas existentes.
Por otro lado, también se pueden hacer elecciones para mejorar el uso diario como una sola bacha grande o prestar atención en el piso de la ducha.