5 ideas increíbles para renovar tu baño

El baño es uno de los lugares al que se le está prestando mucha atención en cuanto al diseño, debido a que es funcional para la higiene, pero también para desconectar de la rutina del día.

Se fue con su amante y me dejó la carga | Programa del 9 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Si quieres darle a tu espacio un nuevo estilo pues te vamos a contar los puntos claves donde debes hacer las modificaciones. Aquí juegan los materiales, los colores y la luz para tener un baño hermoso.

¿Cómo reformar el baño?

El toilette: pequeño formato, gran personalidad

Sin dudas, este es uno de los sitios que ha ido tomando relevancia porque se pueden llevar a cabo grandes ideas. La clave está en que la bacha esté integrada a la mesada en un mismo material. Así se ordena visualmente, pero genera una pieza más limpia y contemporánea.

La bacha es muy importante.|Canva

La iluminación como protagonista

La luz es un gran recurso de diseño, los diseñadores manifiestan que se pueden usar espejos que parecen flotar, paredes que emiten una luz suave o cielos rasos que difunden la iluminación de manera pareja generan. Así obtendrás atmósferas más cálidas. Si no tienes ventanas puedes recurrir a soluciones que simulan la luz natural.

Materiales que construyen clima

A los revestimientos clásicos se le suman materiales con textura y carácter como: madera en cielos rasos o detalles puntuales, mesadas de obra o de mineral, cerámicos con color y relieve, hierro, vidrio y superficies continuas.

Del baño cerrado al espacio integrado

Hay hogares que están integrando el baño a un conjunto más amplio que incluye dormitorio, vestidor y áreas de relax. En cuanto a las divisiones pueden ser planos de vidrio, cambios de nivel o materiales que dejen de lado a los muros tradicionales.

Ideas simples que hacen la diferencia

Más allá de los grandes cambios, hay modificaciones concretas que elevan cualquier baño: mesadas de obra bien diseñadas, boxes de ducha que se leen como volúmenes dentro del espacio, iluminación puntual que delimita zonas, espejos que dialogan con aberturas o formas existentes.

La ducha es importante.|Canva

Por otro lado, también se pueden hacer elecciones para mejorar el uso diario como una sola bacha grande o prestar atención en el piso de la ducha.