Las uñas blancas pasaron de moda: 3 diseños de uñas claritas que rejuvenecen las manos

Los diseños de uñas blancas clásicas comenzaron a perder protagonismo frente a diseños más suaves, translúcidos y luminosos que rejuvenecen visualmente las manos. En lugar de acabados opacos y contrastantes, las tendencias actuales apuestan por colores claros con efecto natural, capaces de aportar frescura, brillo y una apariencia mucho más sofisticada.

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Durante 2026, la manicura minimalista y de aspecto saludable domina los salones de belleza. Los tonos lechosos, rosados y perlados ganan terreno porque estilizan visualmente los dedos y se adaptan a cualquier edad, además de combinar fácilmente con distintos estilos y temporadas.

3 diseños de uñas claritas que rejuvenecen las manos y son tendencia en 2026

Uñas milky pink: una base rosa lechosa translúcida con acabado brillante que aporta luminosidad y suaviza visualmente la textura de las manos. Es uno de los diseños favoritos por su efecto natural y elegante.

Champagne perlado: tonos beige claros con reflejos nacarados que ayudan a reflejar la luz y crean una apariencia más fresca y refinada.

Francesa difuminada: una reinterpretación moderna de la manicura francesa donde las puntas se integran suavemente con la base nude, evitando contrastes marcados y logrando un acabado más rejuvenecedor.

La especialista Janice Jordan, cofundadora de la firma de esmaltes NCLA Beauty, explicó en entrevistas para medios de belleza que las manicuras translúcidas y luminosas son las que mejor funcionan para dar un aspecto más fresco y moderno a las manos. Por su parte, la manicurista editorial Elle Gerstein, conocida por trabajar con celebridades internacionales, sostiene que los tonos suaves aportan elegancia sin endurecer visualmente la piel.

Tendencias de manicura 2026: ¿Por qué triunfan los tonos suaves y translúcidos en las uñas?

El auge de estas manicuras responde a una búsqueda de diseños más naturales y fáciles de mantener. A diferencia del blanco intenso, los colores translúcidos acompañan mejor el tono natural de la uña y generan una transición más armónica con la piel.

Según Nailpro, los esmaltes con efecto gel natural y acabados lechosos seguirán dominando las tendencias porque ofrecen una apariencia limpia y saludable. Además, desde la plataforma profesional Beauty Launchpad destacan que los tonos claros con brillo suave ayudan a estilizar las manos y reflejan mejor la luz.

La manicurista y educadora internacional Lucy Pastorelli también señala que los diseños minimalistas y luminosos permiten que las manos se vean más descansadas y elegantes sin necesidad de nail art excesivo. Así, las uñas claritas evolucionan hacia versiones más naturales que reemplazan al blanco tradicional y son capaces de rejuvenecer visualmente las manos.