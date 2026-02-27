3 ideas para preparar tu jardín de cara al inicio de la primavera 2026

Tras la primera mita de marzo llegará la primavera a México y en muchos hogares ya están analizando de qué manera van a reorganizar sus jardines. Se trata de una de las estaciones más esperadas del año en donde todo florece y las casas se embellecen desde afuera hacia adentro.

La primavera en México “es una experiencia vibrante”, remarca la Inteligencia Artificial (IA) porque “no solo marca un cambio de clima, sino que es una intersección entre fenómenos astronómicos, tradiciones ancestrales y una explosión de color urbano”. Gemini es la IA que en esta oportunidad responde sobre la preparación de nuestros jardines para la primavera 2026.

Beneficios de tener un jardín en casa

Gemini afirma que “tener un jardín en casa es mucho más que un pasatiempo estético; es una inversión directa en tu calidad de vida”. La IA desarrollada por Google advierte que, ya sea que tengas un gran terreno o un rincón con macetas, “los beneficios impactan tu salud mental, física y hasta tu economía”.

“Un jardín en casa mejora tu salud mental y física al reducir el estrés, purifica el aire de tu hogar y te permite cultivar alimentos frescos, transformando tu espacio en un entorno más saludable y equilibrado”, añade Gemini.

¿Cómo preparar el jardín para la primavera?

En base a lo señalado, resulta necesario anticiparnos a la llegada de la primavera 2026 y es por eso que Gemini afirma que tenemos “el margen justo para que, cuando entre el primer rayo de sol primaveral, nuestro jardín esté listo para presumir”.

La Inteligencia Artificial invita a preparar nuestro jardín para la estación que se avecina y para eso comparte las siguientes tres ideas clave para ponerte manos a la obra:

El "Plan Renove" del Suelo: Después del invierno, la tierra suele estar compactada y pobre en nutrientes. No puedes construir una gran temporada sobre una base cansada.



Aireado: Usa una horca de jardín para pinchar el terreno (sin voltearlo del todo) y permitir que el oxígeno llegue a las raíces.

Abonado orgánico: Es el momento ideal para añadir una capa de compost o humus de lombriz. Esto no solo alimenta a las plantas, sino que mejora la estructura del suelo para retener mejor el agua cuando suban las temperaturas.

Poda de Limpieza y "Despertar": Antes de que las plantas gasten energía en brotes nuevos, ayúdalas a concentrar sus fuerzas donde realmente importa.



Retira lo muerto: Elimina ramas secas, dañadas o enfermas que hayan sufrido por el frío.

Estimula el crecimiento: En arbustos de floración estival, una poda ligera ahora fomentará una explosión de flores en unos meses.

Limpieza de canteros: Quita las malas hierbas que empiezan a asomar; ahora son pequeñas y fáciles de arrancar de raíz.



Planificación de Cultivos y Biodiversidad: No plantes por plantar; diseña un ecosistema que trabaje para ti.

Calendario de siembra: Prepara semilleros protegidos para hortalizas de verano (tomates, pimientos) o flores anuales.

Atrae polinizadores: Reserva un rincón para plantas melíferas (lavanda, romero, caléndulas). En 2026, la tendencia es el "jardín resiliente", usando especies autóctonas que aguanten bien las variaciones climáticas locales con poco riego.