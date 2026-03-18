3 ideas creativas para crear juguetes para gatos con materiales reciclados

El amor por nuestras mascotas parece ser tan fuerte como el que tenemos por los miembros de nuestra familia y nuestros amigos. Es que los perros y gatos, por nombrar a los más populares, se han convertido en mucho más que un simple animal de compañía.

Noticias San Luis Potosí del 10 de marzo 2026

Es por esto que los humanos somos capaces de articular diferentes estrategias con tal de ofrecerles una vida de confort a nuestros amigos peludos. Es en este marco que la Inteligencia Artificial (IA) nos propone unir el amor por las mascotas con el amor por el medio ambiente, y de una manera muy creativa.

¿Juguetes para gatos?

Quienes tienen a un gato como mascota saben lo juguetones que son y es por eso que Gemini señala que los juguetes son fundamentales para el bienestar físico de estas mascotas ya que actúan como el sustituto principal de la caza en un entorno doméstico.

Dependiendo del juguete, la actividad que realice nuestro gato le “ayuda a liberar el estrés acumulado, evitando que el animal canalice su energía de forma destructiva contra muebles o cortinas”, añade la IA.

¿Cómo hacer juguetes con materiales reciclados?

Teniendo en cuenta que, más allá del ejercicio, el juego proporciona una estimulación mental crítica para evitar el aburrimiento y la depresión en los gatos, resulta interesante saber cómo podemos crearle juguetes de forma casera.

Como se mencionó anteriormente, la Inteligencia Artificial invita a unir el amor por las mascotas con el amor por el medio ambiente, impulsando la creación de juguetes para gatos a partir de materiales reciclados. Gemini comparte tres ideas creativas y fáciles de armar:

El "Laberinto de Premios" con rollos de cartón: Este juguete fomenta la agilidad mental y física, ya que el gato debe trabajar para conseguir su recompensa.



Materiales: Una caja de zapatos baja y varios tubos de cartón de papel higiénico o de cocina.

Cómo hacerlo: Corta los tubos en diferentes alturas y pégalos de pie dentro de la caja, unos junto a otros, hasta que el fondo esté cubierto.

Dinámica: Suelta un poco de comida seca o sus premios favoritos dentro de los tubos. Tu gato tendrá que usar sus patas para "pescar" el contenido entre los diferentes niveles de cartón.

La "Piñata Rodante" de botellas plásticas: Ideal para gatos que necesitan un poco más de movimiento y motivación para jugar solos.



Materiales: Una botella de plástico limpia (de 500 ml o menos) y unas tijeras.

Cómo hacerlo: Haz tres o cuatro agujeros pequeños alrededor de la botella (un poco más grandes que el tamaño de su croqueta). Quita la etiqueta para que pueda ver el interior.

Dinámica: Introduce unas cuantas piedritas de alimento o premios y cierra bien la tapa. Al golpear la botella y hacerla rodar, el sonido y la salida aleatoria de comida lo mantendrán entretenido por mucho tiempo.

El "Pulpo de Camiseta" (Juguete de acecho): Perfecto para los gatos que aman las texturas suaves y los juegos de "atrapa y muerde".

