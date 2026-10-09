5 ideas de manualidades de las KPop Demon Hunters que tus hijos pueden usar en las fiestas de Halloween

Cuando pensamos en las fiestas de Halloween, lo primero que imaginamos es en el alto costo que implica la adquisición de los disfraces, pero ahora todo es diferente, ya que puedes crear elementos desde casa. Es así que te vamos a explicar 5 ideas que manualidades que puedes usar para que tus hijos se personifiquen de las KPop Demon Hunters.

5 ideas de manualidades de las KPop Demon Hunters para Halloween

Antifaz de Rumi de las KPop Demon Hunters

Una gran forma para que tus hijos se disfracen del personaje principal de las KPop Demon Hunters, solamente imprime el antifaz que puedes encontrar en plataformas como Pinterest, hazle los orificios en los ojos, y agrega el clásico trenzado del personaje para darle un aspecto más realista. De igual manera, te puedes encontrar antifaces de las demás cantantes de las HUNTR/X o de los Saja Boys

Armas de las HUNTR/X de las KPop Demon Hunters

Recuerda que las HUNTR/X se destacan por tener armas especiales, para no comprarlas, puedes hacerlas desde casa con ayuda de cartón rígido, para darles el aspecto brillantes puedes pegarles hojas con aspecto metálico para que se vea más realista, igualmente puede cubrir con plástico solamente para endurecer.

Sombrero de Jinu en las KPop Demon Hunters

Si tus hijos son amantes de los Saja Boys en su aspecto de demonio, puedes complementar su vestimenta negra con el sombrero clásico que portan, no es necesario que lo compres, ya que puedes crearlo desde cero con ayuda de cartón negro, es una de las ideas de manualidades más llamativas y creativas para hacer en las fiestas de Halloween.

Marcas de Rumi en las KPop Demon Hunters

Recordemos que Rumi se destacaba por tener algunas marcas en sus brazos, las cuales le recordaban que ella era mitad demonio. Para que no tengas que pintar la piel de tus pequeños, puedes hacerlo sobre medias pegando papel brillante para hacerlos llamativas, una gran alternativa para evitar manchas inesperadas.

Disfraz de Derpy Tiger de las KPop Demon Tiger

Derpy Tiger es uno de los personajes favoritos de las KPop Demon Hunters, para lograr un disfraz sencillo para las fiestas de Halloween, sobre ropa azul puedes pegar varias líneas obscuras, en la parte de enfrente agregar el rostro del animal para que despues agregues una diadema con orejas.