7 ideas de maquillaje para recibir el Año Nuevo Chino 2026

Este 2026 viene cargado de nueva energía; una de ellas es la de el Caballo de fuego, animal que protagoniza el Año Nuevo Chino 2026, es por eso que en esta ocasión te presentamos siete ideas de maquillaje inspirado en este nuevo ciclo, el cuál está cargado de libertad, aventura, pasión, rapidez y mucha valentía. Estas ideas están inspiradas en el color rojo, mismo que representa la pasión del fuego.

Maquillaje natural con delineado rojo: Esta idea consiste en agregar sombra café con dorado sobre los párpados, hacer un delineado de gato negro y delinear con color rojo la parte inferior del ojo, es importante que en ese paso agregues brillos o pedrería para que sobresalga el maquillaje. Puedes usar el tono de rojo que prefieras.

Maquillaje con labios rojos: Esta idea consiste en mantener el color de sombras de ojos en un tono natural, pero con brillos y hacer que los labios sobresalgan con un color rojo intenso y un delineado vino. Es ideal para salidas de noche, ya sea ir a cenar o alguna reunión con amigas o pareja.

Sombra con brillos rojos: Esta idea consiste en darle protagonismo a la mirada a través de un tono de sombras rojo combinado con café. Sin embargo, lo importante es agregar pedrería en color rojo para que luzca demasiado. Puedes hacer el delineado de gato que más te guste y poner pestañas postizas.

Delineado de diversas formas: Esta idea consiste en hacer distintos tipos de delineado de color rojo para salir del típico de gato y darle una mayor profundidad a la mirada, puedes agregar formas de estrella, corazones y todo lo que se te ocurra. Si añades pestañas postizas harás que el maquillaje luzca aún más.

Degradado en delineado: Esta idea consiste en hacer un delineado con rojo, naranja y blanco, pero uno sobre otro dando un efecto de sombra degradada. El protagonismo se lo lleva la mirada por lo que es conveniente utilizar un tono de labial muy natural.

Efecto antifaz: Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en hacer un efecto de antifaz con sombra roja, pero dejando los párpados en otro color como planto o plata. Puedes agregar pedrería en color rojo para que el maquillaje resalte. Es ideal para usar de noche.