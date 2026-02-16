En la actualidad, con la llegada de pantallas planas con mejor imagen, han llegado a desplazar los televisores viejos de enormes dimensiones y funciones básicas. Por lo que muchas familias han optado por desecharlos completamente de sus hogares.

Sin embargo, olvidan que es un aparato eléctrico que puede reutilizarse y darle un mejor uso. Por eso te vamos a detallar 3 ideas para reciclar dicho electrónico y darle un segundo uso en tu hogar.

¿Qué se puede hacer con los televisores viejos?

En esta ocasión hemos consultado directamente con la inteligencia artificial de Modo IA de Google, quien en cuestión de segundos nos proporcionó 3 ideas para reciclar los televisores y darles un segundo uso, acciones con las que vamos a ahorrar unos pesos extras y al mismo tiempo vamos a cuidar el medio ambiente:

Proyectos creativos : Puedes transformarlo en una cama de mascotas, un minibar, estante, un acuario o terrario; en cualquiera de los casos será necesaria vaciar el interior, eliminando los componentes internos, para después añadir cojines o nuevas bases; todo dependerá de lo que quieras.

: Puedes transformarlo en una cama de mascotas, un minibar, estante, un acuario o terrario; en cualquiera de los casos será necesaria vaciar el interior, eliminando los componentes internos, para después añadir cojines o nuevas bases; todo dependerá de lo que quieras. Reutilizar tecnología : Si el aparato aún se enciende, puedes usarlo como consola retro o empleando videojuegos que otros aparatos no soportan. Por otra parte, puede ser un gran elemento para ver las imágenes de cámaras de vigilancia que tenga tu hogar.

: Si el aparato aún se enciende, puedes usarlo como consola retro o empleando videojuegos que otros aparatos no soportan. Por otra parte, puede ser un gran elemento para ver las imágenes de cámaras de vigilancia que tenga tu hogar. Reciclaje de componentes: Si eres un experto en la tecnología, puedes aprovechar todos los elementos en su interior para mejorar otros aparatos que tengas en casa.

¿Dónde llevar los televisores viejos?

Si aun así estás decidido a desechar el aparato, te recomendamos no tirarlo directamente a la basura. El Modo IA de Google nos recomienda que la mejor alternativa que podemos optar es llevar los televisores a centros de acopio en la Ciudad de México, puesto que son lugares donde ellos se encargarán de aprovechar los materiales y hacer un correcto procesamiento.

No esperes más, emplea las ideas de reciclar que te compartimos, siendo grandes alternativas para aprovechar los elementos interiores del aparato electrónico para darle un segundo uso; además de no gastar tanto dinero, vas a lograr cuidar el medio ambiente.