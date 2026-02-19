7 ideas para maquillarte si tienes ojos claros

El maquillaje es una de las técnicas más beneficiosos a la hora de lucir de la mejor manera. Para lograr tu objetivo es que hay muchas maneras de lograr que tus facciones resalten y luzcas bien en todo momento.

Si tienes los ojos claros y quieres resaltarlos, pues los expertos en maquillaje sugieren usar tonos que contrasten, como los cálidos (bronce, cobre, terracota, naranja) o ciertos fríos (lavanda, morado, azul oscuro), ya que los colores opuestos en la rueda de colores los hacen parecer más brillantes y vibrantes.

¿Cómo maquillar los ojos claros?

Tonos Neutros y Cálidos

Look Bronceado y Luminoso: Aplica sombras en tonos bronce, cobre u oro viejo en todo el párpado móvil. Estos tonos cálidos contrastan con los ojos azules o verdes, aportando un brillo suave que los ilumina.

Ahumado en Tonos Tierra: Opta por un ahumado utilizando marrones cálidos, caramelo o avellana en lugar del negro intenso. Esto da profundidad a la mirada sin endurecer los rasgos, ideal para pieles claras.

Toques de Coral o Melocotón: Sombras o rubores en tonos coral o melocotón en el párpado móvil o como acento cerca de la línea de pestañas pueden hacer que los ojos claros resalten y se vean más brillantes.

Acentos de Color

Delineado Sutil con Color: Utiliza un delineador en tonos ciruela, borgoña o incluso azul marino para un delineado fino. Estos colores, al ser complementarios, realzan el iris sin ser abrumadores.

Pop de Color en la Línea Inferior: Aplica una sombra de color que potencie el color de tus ojos (por ejemplo, morado o verde oliva para ojos marrones/verdosos; naranja o cobre para ojos azules) justo bajo las pestañas inferiores.

Pon a prueba este maquillaje.

Técnicas de Maquillaje

Mirada Amplia con Tonos Claros: Aplica una sombra clara (como beige, crema o champagne) en todo el párpado móvil y en el hueso de la ceja para dar luz y una apariencia más amplia a la mirada.

Pestañas Protagonistas: Riza bien tus pestañas y aplica una máscara de pestañas negra intensa para dar volumen y longitud, lo que enmarca y resalta el color de los ojos claros.

