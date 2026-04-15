5 ideas de mechas espiga para lucir tus canas

Las canas por mucho tiempo fueron ocultadas con tintes para el cabello, sin embargo, en la actualidad se busca la naturalidad por lo que las mechas espiga son la mejor opción para lucirlas.

Estas mechas juegan con la sutileza y la mezcla de tonos por lo que es la técnica favorita para las amantes de los acabados naturales y elegantes. Es por esto que te vamos a contar las mejores ideas para lucirlas.

¿Cuáles son las ideas de mechas espiga?

Las mechas espiga, son una técnica de coloración en la que se aplican mechones muy finos y distribuidos de forma irregular por todo el cabello. Así las canas se vuelven parte del diseño.

Mechas espiga en rubio

Estas son las más demandadas en los salones. Lo importante es que elijas un tono que se asemeje a tu color natural o lo complemente. Es una idea que aporta luz al rostro y ayudan a suavizar el contraste con el pelo blanco. Son ideales si quieres rejuvenecer tu imagen sin un cambio radical.

Mechas espiga en ceniza

Luego tenemos esta opción que es ideal para cuando aparecen las primeras canas. En mechas espiga, su matiz frío armoniza perfectamente con el cabello blanco, integrándolo en la melena.

Las mechas espiga en arena

Aquí nos encontramos con un tono ni muy cálido ni muy frío que otorga una luminosidad muy natural y consigue un efecto bañado por el sol que rejuvenece al instante.

Mechas espiga en plata

Esta es la mejor opción para quienes quieren hacer la transición al pelo blanco. Este tono ayudará a potenciar el brillo de tu cabello de una manera moderna y, al mismo tiempo, elegante.

Las mechas espiga en cobre

Por último, tenemos esta opción que utiliza un tono vibrante y con mucha personalidad que le aportará un toque de luz y energía a tu cabello. Se integra perfectamente al pelo blanco.