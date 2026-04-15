5 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu patio por una corrediza: se ven estilo japonés y muy elegantes

Aunque no lo creas, las instalaciones de tu casa pueden transformar por completo la vista de un espacio en específico. Por ejemplo, la puerta que conecta el patio con el interior, interfiere mucho en la sensación del ambiente, por lo que es ideal no tenerla descuidada y, de ser posible, renovarla con alternativas modernas que se vean elegantes, tal como pasa con el estilo de decoración japonesa.

Estas son las opciones para cambiar la puerta de tu patio por modelos modernos