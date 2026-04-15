5 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu patio por una corrediza: se ven estilo japonés y muy elegantes
Para que la decoración de un hogar sea linda, hay que fijarse hasta en los detalles y eso incluye la puerta del patio, que queda mejor con modelos actualizados.
Aunque no lo creas, las instalaciones de tu casa pueden transformar por completo la vista de un espacio en específico. Por ejemplo, la puerta que conecta el patio con el interior, interfiere mucho en la sensación del ambiente, por lo que es ideal no tenerla descuidada y, de ser posible, renovarla con alternativas modernas que se vean elegantes, tal como pasa con el estilo de decoración japonesa.
Estas son las opciones para cambiar la puerta de tu patio por modelos modernos
- Puertas corredizas estilo shoji
Estos diseños se inspiran en el estilo japonés minimalista que es tan famoso en todo el mundo. De acuerdo con información del blog Nippon, su mayor ventaja es que permiten el paso de la luz natural sin sacrificar la privacidad.
- Tipo muros de vidrio altos
Si estás pensando en hacer una remodelación mucho más detallada, entonces puedes quitar la puerta del patio de aluminio viejo y mejor poner un panel de cristal irrompible. Es ideal si quieres tener la vista despejada, pero no te gusta tener abierto por muchas horas.
- Puerta para el patio de madera
Para las que prefieren un acabado rústico que conecte la cocina con el patio, una alternativa que no falla son las puertas de madera resistente. Esta inspiración asemeja a los acabados del japandi, que BoConcept define como la fusión entre lo japonés y lo escandinavo.
Paneles translúcidos tipo esmerilado
Otra forma para usar el cristal en la puerta de tu patio y aun así conservar una sensación acogedora, son los paneles que vienen con un acabado esmerilado. Cuando quedan de frente a la caída de la luz del sol, se ven mucho más lindas porque reflejan cada rayo de manera espectacular.
- Puertas de bambú natural
En caso de que quieras apostarle todo a la decoracón de interiores inspirada en la cultura japonesa que está en tendencia para 2026, te encantarán las puertas para el patio que están fabricadas en bambú natural. Estos modelos dejan pasar bien la iluminación, son refrescantes y quedan sofisticadas, aunque sí requieres de inversión y mantenimiento constante.