Marco Antonio Solís “El Buki” conmociona al revelar una DOLOROSA PÉRDIDA y rompe el silencio con emotivo mensaje: “No lo puedo creer”

En las últimas horas seguidores y fans de Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, se han mostrado consternados luego de que el cantautor compartiera un triste mensaje de despedida por la muerte de un querido y reconocido músico.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Tu cárcel” compartió unas palabras de adiós dedicadas a Felipe Staiti, integrante de la agrupación “Enanitos Verdes”, quien falleció el pasado 13 de abril.

En el mensaje dedicado a Staiti, Marco Antonio Solís dejó ver que no podía creer tal noticia ya que lo consideraba como un hermano, además, destacó que se le extrañada