7 diseños de uñas blancas para realzar el bronceado

La manicura es una de las herramientas con la que contamos para que podamos lucir las manos de la mejor manera. En esta temporada nuevamente el blanco se impone como uno de los colores preferidos.

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Este tono se impone debido a que ayuda a realzar el bronceado. Además, no solo es el uso de la francesa, sino que también sirve como lienzo para ir realizando distintos diseños interesantes.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas blancas?

Clásicas

Este es uno de los más comunes de ver y consta de un esmalte blanco con acabado lechoso. Es un tono que queda bien con cualquier forma o longitud de uña, aportando siempre un efecto pulido, luminoso y muy favorecedor.

Efecto ojo de gato

Otro de los estilos elegantes para lucir es el efecto ojo de gato que se logra con la introducción de un efecto magnético sutil que se adapta a cualquier tonalidad. Además, se crea un juego de luz que lleva tu manicura a otro nivel y potencia el bronceado.

Perladas

Este diseño lo que hace es sumar brillo y sofisticación a tu manicura. Puedes utilizar el acabado en toda la uña o simplemente en formato francesa para obtener un resultado delicado y actual.

Con corazones

Aquí nos encontramos con un diseño romántico y sencillo que consta de agregar pequeños corazones en el mismo tono o en contraste por lo que se logra una manicura espacial y minimalista.

Manicura francesa clásica

Este es un clásico de la manicura que no pasa de moda nunca y vuelve a ser protagonista por su versatilidad y elegancia. Es sinónimo de una estética limpia y pulida, además de tener la ventaja de adaptarse con facilidad a cualquier forma o longitud de uña.

Aura nails

Las aura nails vuelven con fuerza, ya que se puede llevar diseños llamativos o una versión más sutil o minimalista. Se crea un halo de luz que parte del centro de la uña y se difumina hacia los bordes.

Micro francesa en bases naturales

Por último, tenemos este diseño que es una reversión de la francesa tradicional. En este caso la línea se coloca en el borde de la uña, es mucho más fina y discreta, pero sin renunciar a la elegancia atemporal.