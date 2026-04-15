Por esta razón no debes usar los vasos de vela para beber agua

En los hogares de las familias mexicanas, es usual que, después de terminarse una vela, aprovechemos los vasos de vidrio que tienen, empleándolos dentro de los hogares para consumir todo tipo de bebidas con total normalidad.

Aunque a simple vista parezca algo inofensivo al beber agua, no es así, ya que después de lavarlos siguen siendo riesgosos. Te vamos a detallar la principal razón por la que debes dejar de usarlo.

¿Por qué no puedo usar vasos de vela para beber?

El usar los vasos de vela para beber agua es una acción muy normalizada dentro de los hogares, pero hay que tener cuidado, ya que es una acción riesgosa para todos. El creador de contenido Rafa Carbajal explica que dichos elementos están hechos para soportar las altas temperaturas, pero no fueron elaborados para su uso alimenticio, aunque ya se hayan lavado.

Esto se debe a que, al no ser diseñados para beber, podrían tener elementos dañinos que, al contacto con líquidos, fácilmente podrían disolverse y que finalmente entren a nuestro organismo.

Siendo una razón suficiente para dejar de usarlo en tu jornada, lo mejor es evitar dichas prácticas, optando por adquirir envases que sean de grado alimenticio para poder ingerir nuestras bebidas favoritas con total tranquilidad.

¿Qué puedo hacer con los vasos de velar viejos?

¡Espera! Si pensabas que después de esto debes desechar todos los vasos de vela, no es así; aunque ya no podrás usarlos para beber agua, sí puedes emplear el residuo en otras manualidades originales:

Crear velas nuevas con cera de abeja y aceites esenciales, debido a que el envase es resistente para hacer el objeto.

Un organizador de brochas de maquillaje; puedes pintarlo para mejorar su aspecto.

Para guardar objetos pequeños.

Macetero para plantas pequeñas, solamente no olvides hacer orificios por abajo para que pueda tener su drenaje.

Con la razón que te explicamos anteriormente, considerarás dejar y sacar esos envases de tu alacena; mejor opta por adquirir nuevos frascos que puedas usar en alimento; recuerda que tu salud es primordial.