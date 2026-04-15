Los signos que tendrán un golpe de suerte del 15 al 17 de abril gracias a la Luna en Aries

La segunda quincena de abril arranca con un impulso energético clave gracias al ingreso de la Luna en Aries. Este se producirá el 15 de abril y se extenderá hasta la tarde del 17. Ese mismo día, antes de ingresar a Tauro, se configurará la Luna Nueva en el grado 27 ariano.

Según la astrología, este tránsito inaugura un ciclo cargado de inicios, decisiones y oportunidades que aparecen de manera repentina. Aries representa el comienzo, la acción y la valentía. Cuando la Luna (regente de las emociones) transita este signo, se activa una energía directa que favorece los avances rápidos y los golpes de suerte inesperados.

En este contexto, algunos signos del zodiaco serán especialmente beneficiados, sintiendo un impulso positivo que puede marcar un antes y un después. Estas son las personas que serán alcanzadas por la buena suerte.

Astrología: ¿Cuáles son los signos que tendrán un golpe de suerte bajo la influencia de la Luna en Aries de abril 2026?

Aries : con la Luna en tu signo, todo se potencia. La suerte llega en forma de nuevas oportunidades o decisiones acertadas.

: con la Luna en tu signo, todo se potencia. La suerte llega en forma de nuevas oportunidades o decisiones acertadas. Tauro : situaciones que parecían estancadas comienzan a moverse. Recibes una ayuda inesperada que te beneficia.

: situaciones que parecían estancadas comienzan a moverse. Recibes una ayuda inesperada que te beneficia. Géminis : buenas noticias a través de contactos o amistades. Un proyecto puede activarse de forma sorpresiva.

: buenas noticias a través de contactos o amistades. Un proyecto puede activarse de forma sorpresiva. Leo : uno de los más favorecidos. La energía de fuego impulsa logros, avances y reconocimientos.

: uno de los más favorecidos. La energía de fuego impulsa logros, avances y reconocimientos. Libra : se activan los vínculos. Un encuentro o propuesta puede cambiar el rumbo de una situación.

: se activan los vínculos. Un encuentro o propuesta puede cambiar el rumbo de una situación. Sagitario : expansión y entusiasmo. La suerte aparece en proyectos personales o decisiones importantes.

: expansión y entusiasmo. La suerte aparece en proyectos personales o decisiones importantes. Acuario: oportunidades inesperadas a través de la comunicación. Una idea puede abrirte puertas exitosas.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito de la Luna en Aries del 15 al 17 de abril?

El tránsito de la Luna en Aries, activo desde el 15 hasta el 17 de abril de 2026, trae una energía dinámica, impulsiva y orientada a la acción. Aries es el primer signo del zodiaco, asociado con los comienzos, la valentía y el liderazgo para avanzar sin mirar atrás.

Durante estos días, la energía disponible impulsa a tomar decisiones rápidas, iniciar proyectos y animarse a salir de la zona de confort. Es un momento ideal para actuar, liderar y aprovechar oportunidades que surgen de forma inesperada.

Este tránsito culmina con la Luna Nueva en el grado 27 de Aries el 17 de abril por la tarde, marcando un punto de reinicio energético. Las lunas nuevas representan comienzos, siembras e intenciones, por lo que este evento potencia aún más la capacidad de generar cambios y abrir nuevos caminos.

En términos generales, la Luna en Aries ofrece un impulso de energía vital que, bien canalizado, puede traducirse en avances concretos. Pero también pueden significar decisiones acertadas y una renovada sensación de motivación para encarar lo que viene.