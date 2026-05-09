7 diseños de uñas capuchino para lucir en el Día de las Madres

Mañana se celebra el Día de las Madres por lo que tus manos deben lucir de la mejor manera. Una de las opciones son las uñas capuchino que son las más pedidas de la temporada.

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Este estilo tiene inspiración en el café cremoso mezcla marrones suaves, beige cálidos y acabados brillosos que le brindan a tus manos un estilo elegante. Además, son versátiles por lo que combinan con todo. Esta manicura puede ser llevada de diversas maneras porque se adapta a diversos estilos y largo de uñas.

¿Cuáles son los diseños de uñas capuchino?

Uñas capuchino clásicas

Este es un estilo simple pero elegante, el esmalte color capuchino sólido se enmarca como el ideal. El café medio con acabado brillante da una sensación de efecto limpio y elegante que funciona muy bien.

Francesas en tonos café

La manicura francesa no pasa de moda, pero se reinventa. Aquí se cambian las puntas blancas tradicionales por las puntas café latte o moka. Es un estilo delicado, moderno y sofisticado.

Efecto glazed capuchino

El efecto perlado es una de las técnicas que sigue en tendencia. En una base café cremosa, el acabado glazed le brinda brillo y un efecto luminoso que eleva el look de tus manos.

Diseño mocha con detalles dorados

Sin dudas, los toques dorados quedan bien siempre. Las líneas finas, mini estrellas o aplicaciones metálicas agregadas en un tono capuchino van a crear un diseño elegante ideal para tener un look especial.

Uñas capuchino mate

Las uñas capuchino mate transforma el estilo completamente. El tono café se ve más moderno y minimalista, especialmente en uñas cortas cuadradas.

Degradado café latte

Otra técnica que puedes emplear es el efecto ombré en tonos beige y café claro que da un acabado suave y femenino. Es una gran opción para lucir elegante, pero diferente.

Nail art con flores minimalistas

Por último, tenemos este diseño con flores pequeñas sobre una base capuchino. Aportan un aire romántico y delicado sin verse exageradas.