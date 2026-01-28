11 ideas para decorar tu casa con plantas si cuentas con poco espacio; se verá sofisticada y hermosa

Muchas veces pensamos que tener una casa pequeña es un impedimento para decorarla como nos gusta. Sin embargo, eso es falso pues un espacio reducido no necesariamente impide hacer una decoración sofisticada y bonita. Es por eso que si amas las plantas y buscas integrarlas a tu casa aquí te damos las mejores opciones.

Ideas para decorar tu casa con plantas si cuentas con poco espacio

Repisas: El uso de repisas en una casa o departamento pequeño es una opción no solo útil, sino muy linda ya que sirven para colocar cualquier objeto de decoración. En esta ocasión puedes agregar macetas con plantas o bien; una caída de plantas; ¡se verá espectacular!.

Repisas con plantas|Crédito: Pinterest

Muebles con divisiones: Si cuentas con poco espacio para decorar tu hogar sin duda alguna los muebles con divisiones son una gran opción ya que se pueden colocar en cualquier esquina de la casa y no quitan mucho espacio además de que en cada sección se pueden colocar macetas. Puedes jugar con tu creatividad y añadir formas divertidas a las macetas e incluso agregar luces.

Muebles con división y plantas |Crédito: Pinterest

Plantas en el baño: Colocar plantas en tu baño es una de las mejores maneras de decorar tu espacio ¡sin importar si es pequeño!. Hay dos formas de colocar las plantas: arriba del tanque de inodoro o bien en repisas a lado de tus productos de baño.

Plantas en el baño decoración|Crédito: Pinterest

Plantas en los libreros: No hay mejor forma de decoración que combinar plantas con libros. Sin duda esta es una opción que visualmente resulta muy atractiva, es por eso que te damos dos opciones: libreros pequeños o libreros grandes. Puedes adaptar el diseño y tamaño que tu prefieras.

libreros con plantas|Crédito: Pinterest

Plantas en tu recamaras: Colocar plantas en la habitación donde duermes es una manera muy bonita de decorar tu casa, además no solo se ve bien visualmente sino que llena de energía positiva el lugar donde descansas. Puedes tener alguna maceta sobre tu mesa de noche; o bien, puedes tener una maceta grande.

Plantas en habitaciones|Crédito: Pinterest

Espejos con plantas: Si eres de las personas que ama tener espejos en su casa puedes añadir una caída de plantas debajo del espejo.

espejo con caída de plantas|Crédito: Pinterest

¿Por qué es bueno tener plantas en tu casa?

Tener plantas en tu hogar tiene grandes ventajas, entre la gran lista destaca no solo lo visual sino la reducción de estrés y la ansiedad ya que tener naturaleza dentro de una habitación genera tranquilidad. Por otro lado, mejoran la calidad del aire y llenan de vitalidad un hogar, misma que se traduce en felicidad. Hay una gran variedad por lo que puedes elegir las que se adapten al tipo de luz que tengas y a tus necesidades y gustos.