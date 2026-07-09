6 ideas originales para reemplazar tu librero con materiales reciclados
Te van a encantar estas ideas fáciles y originales para hacer un librero con material reciclado que probablemente ya tienes en casa. Son bonitos y funcionales.
La decoración de tu hogar y organización de tus pertenencias no tiene por qué hacerte gastar una fortuna. Con pocos materiales que probablemente ya tengas en casa, paciencia y creatividad, puedes dar forma a proyectos tan bonitos y originales como funcionales. A continuación te compartiremos algunas ideas para reemplazar tu librero con material reciclado.
Puedes replicar alguna de estas opciones más de una vez para abarcar tu colección, aprovecharlas como idea decorativa o incluso mezclarlas en diferentes espacios de tu hogar. Lo importante es que puedas organizar mejor tus libros, aprovechar las cosas que ya tienes y ahorrar espacio.
6 ideas para hacer un librero con material reciclado
@fastdiy Turn Old Cardboard Into A Mini Bookshelf You’ll Actually Want To Use 📚✨ #DIYProjects #CardboardCraft #UpcycleIdeas #HomeDIY #CreativeBuilds ♬ Walking Around - Eldar Kedem
1. Con cajas de cartón
Si tienes cajas de cartón en casa o frecuentemente te llegan cajas de pedidos que haces, seguramente has pensado que debe haber maneras de reciclarlas o aprovecharlas. Aunque no lo creas, puedes crear un pequeño librero a partir de una simple caja y con papel tapiz o decorativo para envolver. Aquí tienes un tutorial.
2. Con cajas de almacenaje
@decform2024 DIY Mini Bookshelf Using Storage Baskets | Budget-Friendly Home Organization Idea #homeorganization #organizationhacks #diybookshelf #storagehack #homehacks #smallspaceliving #diyhomedecor #declutter #shelfstyling #OrganizationIdeas ♬ original sound - decform
Esta es una de las ideas más simples que podrías encontrar para hacer un librero con material reciclado. Lo único que necesitas son cajas de almacenaje, como aquellas donde colocas la ropa sucia; esas cajas se pueden unir con silicón y sostener con tubos de papel de baño.
3. Con una rama
@diegodesignsss This project was so fun and only cost me my time 🤎 #treebranchbookshelf#treebookshelf ♬ Texazz - Jewvicii
A veces, las ramas o troncos cortados que nos encontramos en parques y jardines pueden convertirse en piezas de decoración originales y únicas, que hasta parecen de diseño. Este creador de contenido convirtió una gran rama en un librero, con ayuda de piezas de madera.
4. Con cajas de madera
Si te gusta el estilo rústico, las cajas de madera pueden resultarte muy útiles si las reciclas para armar un librero casero. Aquí, solo se requirieron las cajas apiladas y pegadas entre sí; la clave es que combinen con la decoración de la casa y se complementen.
5. Hacer un librero con una rejilla reciclada
@luckycart_go Life Hack DIY Book RACK! With a cheap Wood DIsh Rack, you can Self Design and wall mount into a DIY BookShelf! Hack on WALL! so SMART! #diy #bookshelf #lifehack #rack #book ♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic
Para lograr este librero "flotante" solamente se necesitó una rejilla de madera para colocar los trastes, así como las que probablemente has tenido en casa, además de ganchos.
6. Con cartón y tela
@mommy.maff Librero low cost con cartón y tela 👀📦✨ Lo forré con engrudo, lo reforcé con periódico y lo cubrí con tela. Ahora mi bebé tiene un librero lindo, funcional y seguro… ¡sin gastar más de lo necesario! ¿Quieres que te enseñe más muebles DIY para peques? #DIYBebé #CartónChallenge #LibreroHechoAMano #EspaciosMontessori #DecoraciónInfantil #ManualidadesTikTok #HackDeMamá #MamáTikTok #TinkerMom #EspaciosConEstilo ♬ Boogie Shoes - KC and The Sunshine Band
Nuevamente tenemos una idea para hacer un librero a partir de cartón, pero aquí se utilizó tela y se armó una distribución perfecta para ordenar los libros de un niño pequeño.