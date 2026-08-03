4 ideas para reemplazar las cortinas viejas por diseños lujosos y aesthetic

Las cortinas dejaron de ser la única opción para darle vida a tus ventanas, en pleno 2026 las tendencias para vestir o decorar los interiores apuestan por materiales con textura, acabados minimalistas y soluciones que permitan aprovechar mejor la luz natural sin sacrificar la privacidad.

Si buscas darle un aire más lujoso a tu sala, recamara o estudio existen varias opciones que además de ser funcionales se convierten en protagonistas del diseño, desde paneles de lino hasta persianas de madera, estos diseños ayudan a crear espacios más cálidos, modernos y con un toque aesthetic.

Lo mejor es que muchas de las alternativas se adaptan tanto en hogares contemporáneos como a ambientes clásicos, elevando la decoración sin necesidad de invertir en una remodelación costosa, lo mejor de todo es que estos diseños o materiales puedes encontrarlo de una manera sencilla en supermercados, tiendas especializadas o tiendas digitales.

4 ideas de cortinas para decorar las ventanas y olvidarte de las cortinas

1.- Paneles de lino

Los paneles de lino se han convertido en uno de los favoritos del diseño de interiores por su apariencia ligera y elegante, el colocarlos en tu hogar en colores neutros como beige, blanco, arena o gris claro permiten que la luz entre ligeramente creando un ambiente cálido y relajado ideal para quienes buscan una decoración minimalista inspirada en casas de revista.

2.- Cortinas de madera o bambú

Si buscas algo más aesthetic las cortinas de madera o de bambú se colocan como las favoritas ya que añaden textura y calidez al espacio donde se ubiquen, este estilo es ideal para crear una decoración Japandi, escandinavo o rústico moderno. Además de controlar la entrada de luz, aportan un aspecto sofisticado que combina con muebles claros y plantas.

3.- Cortinas tipo wave de piso a techo

Otro diseño solicitado para cambiar la convencionales cortinas es el que va del techo al suelo, es un diseño que destaca por sus pliegues uniformes y continuos que crean una apariencia elegante y contemporánea, Al tener una caída desde el techo al piso genera una ilusión de muros más altos.

4.- Paneles japoneses

Otro diseño elegante y sofisticado es aportar por paneles japoneses, estos lucirán al mil si tus ventanas son grandes ya que es un diseño donde se deslizan horizontalmente y ofrecen un diseño limpio, moderno y ordenado.