Ideas para reciclar los jeans de mezclilla que están rotos en la entrepierna

No hay nada más horrible que ver que tus jeans de mezclilla favoritos ya están rotos en la entrepierna; aunque puedes seguir usándolos, es inevitable que con el paso del tiempo dicha ruptura comience a hacerse más grande, adquiriendo un aspecto desgastado y viejo.

Por suerte, no es necesario desecharlos, ya que es posible arreglar el orificio para poder seguir usándolos. Te vamos a explicar cómo hacerlo, una de las ideas para reciclar que merece la pena aprovechar.

¿Cómo reforzar la parte interior del muslo de los pantalones?

Es usual que después de un uso prolongado los jeans de mezclilla estén rotos en la entrepierna; aunque es muy difícil poder prevenirlo, sí podemos arreglarlo, siendo una gran forma de mejorar su aspecto para seguir disfrutando de ellos. Opta por hacer lo siguiente:

Con ayuda de hilo y aguja, comienza a unir la ruptura para poder sellar el orificio, pero no olvides hacerlo con la misma dirección que tiene la tela; así lograrás un acabado más discreto. Elimina todo el excedente de hilo. Hay parches que se adhieren con el calor, los cuales puedes aplicar en la parte interna con ayuda de una plancha; solamente busca que sea del color más parecido al del pantalón. Si tienes máquina de coser, aprovecha; lograrás tener un acabado más resistente y en poco tiempo.

Es una de las ideas de reciclar que debes hacer sí o sí, ya que de esta manera lograrás que los pantalones de mezclilla que tienes en casa tengan una mayor duración, permitiendo que puedas seguir disfrutando de ellos por más tiempo.

¿Por qué se rompe el pantalón de la entrepierna?

Cuando los jeans de mezclilla están rotos en la entrepierna, se pueden deber a múltiples factores que lo generan. Por un lado, podría ser que la prenda tenga una tela muy delgada y que con la constante fricción pueda empezar a romperse con más rapidez, a diferencia de otros ejemplares que tienen una tela más gruesa.

Por otro lado, puede ser porque tiene muslos grandes, los cuales se encargan de generar fricción constante en el pantalón y al poco tiempo aparecen los temidos orificios. Es una de las ideas para reciclar que puedes hacer en casa o solicitar que algún sastre lo arregle para mejores acabados.