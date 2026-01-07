"¡Queremos vivir algo nuevo, algo bonito!”, Conoce a las ‘nuevas’ Jeans

Las ‘nuevas’ Jeans hablan por primera vez y responden a quienes las han enfrentado con JNS, pues el regreso de esta agrupación desató una disputa entre Paty Sirvent y las JNS por el uso del nombre y sus derivados, reviviendo señalamientos del pasado sobre presuntos malos tratos por parte de la familia Sirvent. ¿La historia podría repetirse? ¿Qué cantan las ‘nuevas’ Jeans? Esto fue lo que respondieron las adolescentes, quienes revelaron cómo es su relación con Paty.