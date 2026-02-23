5 ideas para reciclar las cajas de leche y darles un segundo uso

Las cajas de leche suelen ser desechos que rápidamente llegan a los botes de basura, puesto que muchos piensan que se trata de un desecho inservible. En realidad, es un material que se puede aprovechar al máximo, empleándolo de diversas maneras en el hogar.

Es así que te vamos a compartir 5 ideas para reciclar, alternativas con las que vas a lograr darles un segundo uso; las opciones te van a encantar por lo creativas y fáciles de hacer.

¿Cómo se reciclan las cajas de leche?

Las cajas de leche, debido a su tamaño, nos permiten poder almacenarla y emplearla de diversas formas, logrando ser muy útiles. No olvides que, antes de hacer las 5 ideas para reciclar y darles un segundo uso, debes lavarlas con agua y jabón, para finalmente dejar secar. Realiza las siguientes opciones:

Organizadores : Retira la cara principal, decora la parte externa con tela o yute, y tendrás un buen contenedor para almacenar maquillaje, utensilios o material de escritorio. Ya sea que lo uses en tu escritorio y dentro de los cajones.

: Retira la cara principal, decora la parte externa con tela o yute, y tendrás un buen contenedor para almacenar maquillaje, utensilios o material de escritorio. Ya sea que lo uses en tu escritorio y dentro de los cajones. Macetas : Una gran opción para almacenar tus plantas suculentas o para usarlo como un germinador. No olvides hacer orificios por abajo para que el agua salga.

: Una gran opción para almacenar tus plantas suculentas o para usarlo como un germinador. No olvides hacer orificios por abajo para que el agua salga. Juguetes : Ya sea que con ellas construyas una casa de muñecas o los pintes todos para hacer bloques de juguete.

: Ya sea que con ellas construyas una casa de muñecas o los pintes todos para hacer bloques de juguete. Estuches : No olvides agregar un velcro para que todo lo que guardes no se salga. Su tamaño se destaca por poder llevarlo en el bolso o en la mochila.

: No olvides agregar un velcro para que todo lo que guardes no se salga. Su tamaño se destaca por poder llevarlo en el bolso o en la mochila. Farolillos decorativos: Recorta los laterales, añade un sujetador en la parte superior y en el interior agrega una lámpara en forma de vela.

¿Es necesario enjuagar los cartones de leche antes de reciclarlos?

Si aun así deseas desechar las cajas de leche, es entendible, pero para poder cuidar del medio ambiente, te recomendamos que las lleves a centros de reciclaje para que les puedan dar un mejor uso.

Usualmente, se solicita que al llevarlos ya se encuentren vacíos y secos; aun así, puedes enjuagarlos para retirar todos los excedentes del lácteo, los cuales con el paso del tiempo pueden empezar a descomponerse, dejando un mal aroma. Aprovecha las 5 ideas para reciclar; es una forma en la que podrás darle un segundo uso al desecho que tienes en casa.