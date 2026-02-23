5 ideas para reciclar las cajas de leche y darles un segundo uso
¡Saca tu lado creativo! Te contamos 5 ideas para reciclar las cajas de leche, alternativas únicas con las que podrás darles un segundo uso al desecho
Las cajas de leche suelen ser desechos que rápidamente llegan a los botes de basura, puesto que muchos piensan que se trata de un desecho inservible. En realidad, es un material que se puede aprovechar al máximo, empleándolo de diversas maneras en el hogar.
Es así que te vamos a compartir 5 ideas para reciclar, alternativas con las que vas a lograr darles un segundo uso; las opciones te van a encantar por lo creativas y fáciles de hacer.
¿Cómo se reciclan las cajas de leche?
Las cajas de leche, debido a su tamaño, nos permiten poder almacenarla y emplearla de diversas formas, logrando ser muy útiles. No olvides que, antes de hacer las 5 ideas para reciclar y darles un segundo uso, debes lavarlas con agua y jabón, para finalmente dejar secar. Realiza las siguientes opciones:
- Organizadores: Retira la cara principal, decora la parte externa con tela o yute, y tendrás un buen contenedor para almacenar maquillaje, utensilios o material de escritorio. Ya sea que lo uses en tu escritorio y dentro de los cajones.
- Macetas: Una gran opción para almacenar tus plantas suculentas o para usarlo como un germinador. No olvides hacer orificios por abajo para que el agua salga.
- Juguetes: Ya sea que con ellas construyas una casa de muñecas o los pintes todos para hacer bloques de juguete.
- Estuches: No olvides agregar un velcro para que todo lo que guardes no se salga. Su tamaño se destaca por poder llevarlo en el bolso o en la mochila.
- Farolillos decorativos: Recorta los laterales, añade un sujetador en la parte superior y en el interior agrega una lámpara en forma de vela.
Reutiliza los empaques de 🥛 leche para hacer un práctico organizador.
¿Es necesario enjuagar los cartones de leche antes de reciclarlos?
Si aun así deseas desechar las cajas de leche, es entendible, pero para poder cuidar del medio ambiente, te recomendamos que las lleves a centros de reciclaje para que les puedan dar un mejor uso.
Usualmente, se solicita que al llevarlos ya se encuentren vacíos y secos; aun así, puedes enjuagarlos para retirar todos los excedentes del lácteo, los cuales con el paso del tiempo pueden empezar a descomponerse, dejando un mal aroma. Aprovecha las 5 ideas para reciclar; es una forma en la que podrás darle un segundo uso al desecho que tienes en casa.
One of our favorite ways of reusing milk or juice cartons is turning them into lanterns. I cut the center out of each side to turn them into a little windows. I start with an X-Acto knife and finish it off with scissors. Normally, I use contact paper and flowers to fill in the windows, but this time I decided to go with wax paper I started by cutting pieces of wax paper that would fit each side perfectly I got these cute little silhouettes from my friend's Etsy shop Light of tge Stone. I glued the silhouettes and pressed flowers on the non-waxy side of the paper. I did the silhouettes with a glue stick, and the pressed flowers with a tiny bit of mod podge. You don't want to put too much glue because the paper will start to warp. Then I glued each piece inside the juice carton. The last piece gave me a bit of a hard time so I decided to use a skewer through the hole to press it in. What you could also do is remove the whole top completely, and that would make it super easy. after that, I added fairy lights and attatched the battery piece outside with double sided tape. I added a twine handle and it's ready to go on our walk with us.