5 ideas para reciclar guantes viejos que no usas
De esta manera vas a poder crear grandes objetos para decorar cada rincón de tu casa.
Los guantes solo son usados de a dos por lo que cuando se pierde uno pues ya pierde su funcionalidad y el que quedó es tirado a la basura. Esto no solo aplica para los de lana sino también para los de plástico usados en la cocina.
En esta oportunidad te vamos a contar unas ideas de reciclaje que son muy útiles para que no sigas desperdiciando guantes. Toma nota y pon tus manos a prueba para darle vida a tus guantes sin uso.
¿Cómo reciclar guantes viejos?
Marioneta
Si tienes un guante que no usas pues puedes usar un poco de tu imaginación y transformarlo en un peluche para que jueguen los niños. Los pasos que tienes que hacer son muy sencillos, recorta el guante correctamente y usa un relleno suave para rellenarlo. Así de fácil vas a poder tener un hermoso juguete.
Títeres
Otra de las opciones es la de recortar los dedos del guante para hacer mini marionetas. Lo que tienes que hacer después es pegar botones u otros adornos para crear personajes con los que los pequeños puedan representar historias y dramas. O bien, déjalos enteros y pega trozos de fieltro y tul para crear personajes únicos.
Contenedores de flores
En tercer lugar, nos encontramos con esta idea que consiste en hacer contenedores (estilo maceta) para las flores. Coloca un relleno dentro y después elige la flor que más te guste para decorar tus espacios.
Joyería
El reciclaje es infinito porque hay una gran cantidad de ideas para llevar a cabo. En este caso puedes hacer pendientes, colgantes o collares con tus guantes sin uso. El procedimiento es simple, tienes que cortar en círculos el guante y colocarlos en una cinta.
Jarrones
La última de las ideas es muy parecida a la de contenedores de flores, pero en este caso se utilizan los guantes de plástico de cocina y colocarlos en el jardín.