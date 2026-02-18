5 ideas para reciclar guantes viejos que no usas

Los guantes solo son usados de a dos por lo que cuando se pierde uno pues ya pierde su funcionalidad y el que quedó es tirado a la basura. Esto no solo aplica para los de lana sino también para los de plástico usados en la cocina.

En esta oportunidad te vamos a contar unas ideas de reciclaje que son muy útiles para que no sigas desperdiciando guantes. Toma nota y pon tus manos a prueba para darle vida a tus guantes sin uso.

¿Cómo reciclar guantes viejos?

Marioneta

Si tienes un guante que no usas pues puedes usar un poco de tu imaginación y transformarlo en un peluche para que jueguen los niños. Los pasos que tienes que hacer son muy sencillos, recorta el guante correctamente y usa un relleno suave para rellenarlo. Así de fácil vas a poder tener un hermoso juguete.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Títeres

Otra de las opciones es la de recortar los dedos del guante para hacer mini marionetas. Lo que tienes que hacer después es pegar botones u otros adornos para crear personajes con los que los pequeños puedan representar historias y dramas. O bien, déjalos enteros y pega trozos de fieltro y tul para crear personajes únicos.

Contenedores de flores

En tercer lugar, nos encontramos con esta idea que consiste en hacer contenedores (estilo maceta) para las flores. Coloca un relleno dentro y después elige la flor que más te guste para decorar tus espacios.

Joyería

El reciclaje es infinito porque hay una gran cantidad de ideas para llevar a cabo. En este caso puedes hacer pendientes, colgantes o collares con tus guantes sin uso. El procedimiento es simple, tienes que cortar en círculos el guante y colocarlos en una cinta.

Jarrones

La última de las ideas es muy parecida a la de contenedores de flores, pero en este caso se utilizan los guantes de plástico de cocina y colocarlos en el jardín.